Ông U Huấn giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi

Phạm Anh
18/11/2025 15:38 GMT+7

Tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 1 (nhiệm kỳ 2025 - 2030), ông U Huấn được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khóa I.

Trong 2 ngày 17 - 18.11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 1 nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra. Với sự thống nhất cao, hội nghị đã hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khóa I nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm chủ tịch và 8 phó chủ tịch.

Ông U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029, được tín nhiệm hiệp thương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khóa I nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông U Huấn giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 1 nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: P.A.

Ông U Huấn giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Ông U Huấn được hiệp thương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khóa I

ẢNH: P.A

Ông U Huấn (45 tuổi, dân tộc Xê Đăng, quê quán ở xã Đăk Ui, Quảng Ngãi) có trình độ chuyên môn cử nhân Kinh tế, thạc sĩ Hành chính công; cao cấp lý luận chính trị. Trong hơn 20 năm công tác, ông U Huấn đã đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại tỉnh Kon Tum (cũ) và tỉnh Quảng Ngãi.

Bà Y Thị Bích Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 được hiệp thương tiếp tục giữ chức Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi.

Bảy phó chủ tịch còn lại gồm các ông, bà: Hồ Ngọc Thịnh, Nguyễn Quang Thủy, Nguyễn Thị Ánh Lan, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Tấn Lâm và Đinh Quốc Tuấn.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử 111 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông U Huấn giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi- Ảnh 3.

Ra mắt 111 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa 1 nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: P.A

Tránh tình trạng phong trào, hình thức, báo cáo 'đẹp' nhưng kết quả 'mỏng'

Phát biểu tại đại hội, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đánh giá thời gian qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi các cấp tiếp tục tập hợp đông đảo lực lượng, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; phát động và tích cực hưởng ứng, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động.

Ông U Huấn giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi- Ảnh 4.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, phát biểu chỉ đạo tại đại hội

ẢNH: P.A.

Theo ông Niên, MTTQ các cấp với vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân cần phải tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy trí tuệ, sức mạnh của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị MTTQ các cấp của tỉnh Quảng Ngãi cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, thực chất, hiệu quả, khắc phục tình trạng hành chính hóa hoạt động của mặt trận. Ủy ban MTTQ phải cùng với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội chăm lo đời sống nhân dân với 6 trọng điểm dân sinh như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể Trung ương lần thứ 1 nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Niên cũng cho rằng, công tác của Ủy ban MTTQ các cấp cũng cần triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động theo hướng thực chất; tuyệt đối tránh phong trào, hình thức, hội họp nhiều, báo cáo "đẹp" nhưng kết quả "mỏng".

Ngoài ra, phải tích cực thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

