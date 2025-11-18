Đại hội MTTQ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất: Triển khai 100% 'Cổng Mặt trận số'

Ngày 18.11, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra với sự tham dự của 348 đại biểu chính thức, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy T.Ư MTTQ Việt Nam, đến dự và chỉ đạo đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh ẢNH: B.B

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hiệu quả", đại hội đã hiệp thương thống nhất cử 110 người làm ủy viên chính thức. Đồng thời, cử Ban Thường trực gồm 8 người, trong đó, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, làm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh. 7 Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh gồm: bà Nguyễn Thị Thu Trinh, ông Trần Hải Phú, ông Nguyễn Tiến Tân, bà Lê Thị Cẩm Tú, bà Phan Thị Thùy Vân, ông Trần Lê Duy và ông Nguyễn Thanh Tùng.

Hội trường Thống Nhất tỉnh Tây Ninh, nơi diễn ra Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần I nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: B.B

Đại hội đã thông qua nghị quyết với 12 chỉ tiêu, 2 khâu đột phá và 7 chương trình hành động trọng tâm nhằm nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2025 - 2030.

Trong đó, có nhiều chỉ tiêu đáng chú ý như: 100% MTTQ các cấp triển khai "Cổng Mặt trận số", tiếp nhận kiến nghị 24/7, hướng tới phòng họp không giấy; mỗi quý có ít nhất một kết quả lớn, mỗi năm phấn đấu hai đột phá; tổ chức "Tháng nghe dân nói", "3 công khai - 3 giám sát" và mô hình điểm đối thoại xã hội; mỗi ấp, khu phố có ít nhất một công trình tiêu biểu, mỗi xã có một khu dân cư kiểu mẫu; đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn T.Ư, đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.