Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đại hội MTTQ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất: Triển khai 100% 'Cổng Mặt trận số'

Bắc Bình
Bắc Bình
18/11/2025 13:40 GMT+7

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 18.11, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra với sự tham dự của 348 đại biểu chính thức, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy T.Ư MTTQ Việt Nam, đến dự và chỉ đạo đại hội.

Tây Ninh tổ chức Đại hội MTTQ lần đầu tiên, hướng tới xã hội số- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh

ẢNH: B.B

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hiệu quả", đại hội đã hiệp thương thống nhất cử 110 người làm ủy viên chính thức. Đồng thời, cử Ban Thường trực gồm 8 người, trong đó, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, làm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh. 7 Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh gồm: bà Nguyễn Thị Thu Trinh, ông Trần Hải Phú, ông Nguyễn Tiến Tân, bà Lê Thị Cẩm Tú, bà Phan Thị Thùy Vân, ông Trần Lê Duy và ông Nguyễn Thanh Tùng.

Tây Ninh tổ chức Đại hội MTTQ lần đầu tiên, hướng tới xã hội số- Ảnh 2.

Hội trường Thống Nhất tỉnh Tây Ninh, nơi diễn ra Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần I nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: B.B

Đại hội đã thông qua nghị quyết với 12 chỉ tiêu, 2 khâu đột phá và 7 chương trình hành động trọng tâm nhằm nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2025 - 2030. 

Trong đó, có nhiều chỉ tiêu đáng chú ý như: 100% MTTQ các cấp triển khai "Cổng Mặt trận số", tiếp nhận kiến nghị 24/7, hướng tới phòng họp không giấy; mỗi quý có ít nhất một kết quả lớn, mỗi năm phấn đấu hai đột phá; tổ chức "Tháng nghe dân nói", "3 công khai - 3 giám sát" và mô hình điểm đối thoại xã hội; mỗi ấp, khu phố có ít nhất một công trình tiêu biểu, mỗi xã có một khu dân cư kiểu mẫu; đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn T.Ư, đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Tin liên quan

Đại tướng Phan Văn Giang: Tây Ninh phát huy vị trí chiến lược, kết hợp phát triển kinh tế

Đại tướng Phan Văn Giang: Tây Ninh phát huy vị trí chiến lược, kết hợp phát triển kinh tế

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu tỉnh Tây Ninh tiếp tục phát huy tiềm lực kinh tế, chăm lo đời sống người dân vùng sâu, vùng xa, giữ vững chủ quyền biên giới và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Khám phá thêm chủ đề

Tây Ninh Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thanh Hải Tỉnh ủy Tây Ninh Đại hội đại biểu MTTQ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận