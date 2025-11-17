Sáng 17.11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào phiên thứ 2 với đầy đủ các nghi thức theo quy định, diễn ra tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh.

Quang cảnh đại hội ẢNH: THANH LỘC

Ông Hoàng Công Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị cùng các đại biểu đại diện khối đại đoàn kết toàn dân tham dự Đại hội.

Trước đó, chiều 16.11, Đại hội phiên thứ nhất đã tiến hành hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I gồm 95 thành viên. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Các Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị gồm các ông: Đào Mạnh Hùng, Trần Tiến Sỹ, Trần Ngọc Sâm, Nguyễn Thế Lập, Lê Công Cường, Dương Tân Long và bà Nguyễn Thị Bích Thủy, bà Lê Thị Mỹ Hiền.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị khóa mới ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Phát biểu khai mạc phiên làm việc thứ 2, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh vai trò của Mặt trận trong củng cố đoàn kết, phát huy sức mạnh nhân dân, đồng thời định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Chiến Thắng nhấn mạnh, tinh thần đoàn kết là nền tảng mở ra giai đoạn phát triển mới của Quảng Trị sau sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn hệ thống Mặt trận.

Ông khẳng định Đại hội mang ý nghĩa đặc biệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và thể hiện khát vọng đổi mới, hợp lực vì mục tiêu xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh. Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Mặt trận các cấp được kỳ vọng hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Ban chấp hành khóa mới ra mắt tại Đại hội ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cũng tại phiên thứ 2, Đại hội cũng sẽ thông qua danh sách đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030, xác định mục tiêu tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.