TP.HCM cần thu ngân sách bình quân 93.800 tỉ đồng/tháng đến cuối năm 2026

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026. Trong 8 tháng đầu năm, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phục hồi tích cực. GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,55%, mức cao nhất trong 10 năm qua; ước 9 tháng tăng 8,5 - 9%.

Trong đó, thu ngân sách 8 tháng đạt 624.757 tỉ đồng, bằng 77,6% dự toán; giải ngân đầu tư công đạt 85.141 tỉ đồng, bằng 57,7% kế hoạch; thu hút 10 tỉ USD vốn FDI, tăng 167%.

Tuy nhiên, dự báo tăng trưởng cả năm hiện ở mức 8,75 - 9,5%, thấp hơn mục tiêu 10,2% được đặt ra. Vì vậy, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước tập trung các giải pháp để đưa GRDP cả năm đạt từ 10% trở lên. Riêng 6 tháng cuối năm phải đạt tối thiểu 11,7%, trong đó quý 3 tăng 11,07% và quý 4 tăng 12,3%.

Sở Tài chính được giao đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 4 tháng cuối năm hơn 375.200 tỉ đồng, tương đương bình quân 93.800 tỉ đồng mỗi tháng để đạt mục tiêu cả năm vượt mốc 1 triệu tỉ đồng. Trong đó, thu từ đất đai trong 4 tháng cuối năm được đặt mục tiêu 86.590 tỉ đồng.

TP.HCM đặt mục tiêu thu ngân sách trên 1 triệu tỉ đồng năm 2026 ẢNH: NGỌC THẮNG

Về FDI, thành phố dự kiến tổ chức chương trình làm việc trực tiếp với 16 nhà đầu tư chiến lược và doanh nghiệp lớn để tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy giải ngân thực tế 171.727 tỉ đồng vốn FDI và các dự án trọng điểm trong 4 tháng cuối năm. Một số dự án được nêu cụ thể gồm Data Center Tân Phú Trung quy mô 2,1 - 2,2 tỉ USD và dự án TikTok 980 triệu USD.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Các ban quản lý dự án chuyên ngành và UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu tập trung xử lý bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh thi công.

TP.HCM đặt mục tiêu giải ngân 70% kế hoạch vốn vào cuối quý 3 và 100% vào cuối năm, tương ứng 147.599 tỉ đồng. Thành phố đồng thời yêu cầu tiếp tục tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án, trong đó có nội dung liên quan hợp đồng dự án Phú Mỹ Hưng về xây dựng các nút giao đường Nguyễn Văn Linh.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, cắt giảm quy trình nội bộ, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp giải ngân nguồn lực đầu tư. Đây được xem là một trong những giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026.