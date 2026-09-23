TP.HCM khơi thông nguồn lực từ cơ chế mới

TP.HCM ĐƯỢC THU HỒI NHÀ ĐẤT DO T.Ư QUẢN LÝ

Nhiều cơ chế mới được kỳ vọng giúp TP.HCM khơi thông nguồn lực về nhà đất công, không gian ngầm, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), thúc đẩy khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Trong đó, cơ chế thu hồi nhà đất do cơ quan T.Ư quản lý trên địa bàn TP.HCM theo quy trình 3 bước giúp TP.HCM tháo gỡ vướng mắc kéo dài nhiều năm qua. Cụ thể, trong 15 ngày kể từ khi nhận được kiến nghị hoặc kết luận hợp lệ, Sở NN-MT lập hồ sơ thu hồi, trình UBND TP.HCM. Sau khi nhận đủ hồ sơ, UBND TP.HCM thông báo thu hồi cho đơn vị có nhà đất bị thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các bên liên quan trong 10 ngày. Khi kết thúc thời hạn thông báo thu hồi 15 ngày, UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Trong trường hợp đơn vị sử dụng nhà đất không chấp hành thì chủ tịch UBND cấp xã thực hiện cưỡng chế.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM thông qua 3 nghị quyết về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, phát triển hạ tầng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ. Theo đó, mức hỗ trợ không hoàn lại chi phí ươm tạo là 50 triệu đồng/dự án ở giai đoạn ý tưởng, 100 triệu đồng ở giai đoạn kiểm chứng và 500 triệu đồng ở giai đoạn tăng tốc, tăng 25% so với trước đây.

Về hạ tầng, mức hỗ trợ tối đa là 25 tỉ đồng/tổ chức, doanh nghiệp đối với hạ tầng thuộc danh mục công nghệ chiến lược, không quá 50% kinh phí dự án. Hạ tầng, trang thiết bị của trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo có mức trần cơ sở 100 tỉ đồng/trung tâm, áp dụng theo nhóm và điều kiện hỗ trợ. Các sáng chế thuộc danh mục công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược được hỗ trợ tối đa 80 triệu đồng/bằng trong nước và 100 triệu đồng/bằng ở nước ngoài.

Các dự án hạ tầng lớn được thông qua tại kỳ họp gồm cải tạo bờ nam kênh Đôi, xây dựng cầu Rạch Dơi, hoàn thiện hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc...

B IẾN QUYẾT SÁCH THÀNH CÔNG TRÌNH CỤ THỂ

Trao đổi tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết trong 3 tháng cuối năm, TP.HCM sẽ tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%, thu ngân sách nhà nước trên 1 triệu tỉ đồng, giải ngân đầu tư công đạt 100% kế hoạch. Ngay sau kỳ họp, UBND TP.HCM sẽ cụ thể hóa triển khai các nghị quyết đã được thông qua, tận dụng các cơ chế mới đẩy mạnh phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, thành phố cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, chậm tham mưu, chậm tổ chức thực hiện, tháo gỡ các dự án tồn đọng.

"Thời gian không còn nhiều. Các sở, ngành, địa phương phải bắt tay ngay vào việc, không chờ đợi, không để nghị quyết nằm trên giấy, phải biến những quyết sách thành công trình, dự án, nguồn lực, tăng trưởng và những giá trị cụ thể cho người dân", ông Nguyễn Văn Được đề nghị.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đề nghị UBND TP.HCM phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ sản phẩm, gắn kết quả thực hiện với đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI; đảm bảo các cơ chế, chính sách mới ban hành được triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng cần thường xuyên theo dõi, đánh giá để kịp thời nhận diện khó khăn, vướng mắc phát sinh; chủ động quản trị rủi ro, tăng cường kiểm tra, giám sát và đề cao trách nhiệm giải trình. "Thực tiễn phát triển của TP.HCM rất phong phú, đa dạng và vận động không ngừng. Những vấn đề chưa được dự báo đầy đủ khi xây dựng chính sách cần tiếp tục được nhận diện trong khâu tổ chức thực hiện; những cách làm hay và hiệu quả cần nhân rộng; những quy định chưa phù hợp phải kịp thời sửa đổi, bổ sung", ông Minh nói.







