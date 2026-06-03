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Thời sự

TP.HCM siết quản lý nhà đất công, xử lý dứt điểm tài sản bỏ hoang

Sỹ Đông
Sỹ Đông
03/06/2026 14:50 GMT+7

Thành ủy TP.HCM yêu cầu xử lý quỹ nhà đất công sử dụng kém hiệu quả, chấm dứt tình trạng bỏ trống, cho thuê sai quy định, lấn chiếm và thất thoát tài sản công.

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Chỉ thị 14 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ nhà đất công trên địa bàn thành phố. Chỉ thị đặt ra hàng loạt nhiệm vụ nhằm khai thác tối đa nguồn lực từ tài sản công, đồng thời ngăn ngừa thất thoát, lãng phí.

Theo Thành ủy TP.HCM, thời gian qua công tác quản lý nhà, đất công đã đạt một số kết quả nhất định, phục vụ nhu cầu bố trí trụ sở làm việc và hoạt động của các cơ quan, đơn vị. 

Tuy nhiên, nhiều tồn tại vẫn kéo dài như tình trạng nhà, đất công để trống, chậm đưa vào sử dụng, chưa phát huy hiệu quả; việc xử lý tài sản dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy còn chậm; công tác bàn giao, tiếp nhận tài sản ở một số nơi chưa hoàn tất.

TP.HCM siết quản lý nhà đất công, xử lý dứt điểm tài sản bỏ hoang - Ảnh 1.

Khu đất 780A Nguyễn Kiệm, phường Hạnh Thông, TP.HCM bỏ trống nhiều năm

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Bên cạnh đó, việc rà soát, thống kê và cập nhật dữ liệu tài sản công chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ; một số đơn vị chưa xác định rõ trách nhiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng tài sản, dẫn đến nguy cơ bị lấn chiếm, xuống cấp hoặc gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Một trong những định hướng lớn được Thành ủy TP.HCM đặt ra là đẩy nhanh việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất công sử dụng không hiệu quả hoặc đang để trống.

Chỉ thị yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương xử lý, thu hồi những trường hợp sử dụng sai mục đích, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định. Đối với quỹ nhà, đất dôi dư sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, các đơn vị phải xây dựng phương án xử lý cụ thể, khả thi và đúng quy định, không để kéo dài gây thất thoát nguồn lực công.

Thành phố cũng xác định ưu tiên sử dụng quỹ nhà đất công cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội và các mục tiêu công cộng trước khi xem xét các phương án khai thác khác.

Rà soát nhà đất công của bộ, ngành

Chỉ thị nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý tài sản công. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, bỏ sót tài sản, sử dụng sai mục đích, để tài sản bị lấn chiếm, xuống cấp hoặc để trống kéo dài.

Song song đó, công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát sẽ được tăng cường nhằm phát hiện sớm các hành vi vi phạm, thất thoát và lãng phí. Những trường hợp chậm xử lý hoặc thiếu trách nhiệm dẫn đến thất thoát tài sản công sẽ bị xem xét xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật.

TP.HCM siết quản lý nhà đất công, xử lý dứt điểm tài sản bỏ hoang - Ảnh 2.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) trước đây do bộ, ngành Trung ương sử dụng kém hiệu quả, sau đó bàn giao về TP.HCM làm công viên

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thành ủy TP.HCM yêu cầu chủ động rà soát các cơ sở nhà, đất do các bộ, ngành Trung ương quản lý nhưng đang sử dụng không hiệu quả hoặc không còn phù hợp với quy hoạch để đề xuất điều chuyển, bàn giao cho địa phương quản lý, khai thác theo quy định.

Nguồn lực này sẽ được ưu tiên phục vụ phát triển kết cấu hạ tầng, nhà ở xã hội, công trình công cộng và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tâm Phát triển quỹ đất, các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị có chức năng quản lý nhà đất được giao nhiệm vụ khẩn trương tiếp nhận các tài sản đã có quyết định thu hồi, đồng thời xây dựng phương án quản lý, khai thác phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thực tế.

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