Quảng Trị: Gần 600 cơ sở nhà, đất công bỏ hoang sau sắp xếp bộ máy

Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng, sắp xếp, xử lý và khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh trước và sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy.

Theo kết luận, đến ngày 30.4, toàn tỉnh có 646 cơ sở nhà, đất dôi dư (gồm 388 cơ sở phát sinh trước ngày 1.3.2025 và 258 cơ sở phát sinh sau thời điểm này). Qua kiểm tra, 594 cơ sở đang bỏ trống, bỏ hoang, trong đó 450 cơ sở không được sử dụng liên tục trên 12 tháng.

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Trị, việc để tài sản công không được khai thác, sử dụng trong thời gian dài khiến nhiều công trình xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực nhà nước và ảnh hưởng đến việc bố trí, sử dụng tài sản phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Một số cơ sở còn chậm triển khai phương án xử lý hoặc xảy ra tình trạng sử dụng sai mục đích.

Quảng Trị tìm cách xử lý trụ sở dôi dư ẢNH: BÁ CƯỜNG

Nhiều hạn chế trong quản lý hồ sơ nhà, đất công

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác quản lý tài sản công. Một số cơ quan, đơn vị còn thiếu hoặc thất lạc hồ sơ pháp lý, chưa hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa cập nhật đầy đủ giá trị tài sản vào sổ sách kế toán và chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định của luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Ở cấp sở, Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Công thương; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị được xác định còn hạn chế trong quản lý hồ sơ nhà, đất.

Bên cạnh đó, có 40 xã, phường chưa thực hiện đầy đủ quy định về quản lý tài sản công; 9 địa phương chưa cập nhật đầy đủ giá trị tài sản vào sổ sách kế toán và 1 đơn vị cấp xã không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Đến thời điểm thanh tra, vẫn còn 10 đơn vị chưa hoàn tất việc bàn giao tài sản dôi dư cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan. Ngoài ra, 36 cơ sở nhà, đất đã trình phương án xử lý nhưng vẫn đang được Sở Tài chính rà soát để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực 3 cũng chưa hoàn thành việc đề xuất phương án sắp xếp, xử lý theo quy định.

Thanh tra tỉnh nhận định phần lớn cơ sở nhà, đất dôi dư nằm ở khu vực nông thôn, xa trung tâm hành chính, ít có lợi thế về thương mại, dịch vụ nên gặp nhiều khó khăn trong khai thác hoặc thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng.

Bên cạnh đó, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy, nhiều trụ sở được xây dựng phục vụ mục đích hành chính trước đây không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng mới; trong khi quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch chuyên ngành ở một số địa phương chưa được điều chỉnh kịp thời, làm chậm tiến độ xử lý tài sản công.

Hàng loạt trụ sở dôi dư ở phía nam tỉnh Quảng Trị ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ưu tiên làm trụ sở hoặc chuyển công năng phục vụ y tế, giáo dục, công cộng

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Quảng Trị kiến nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, lập danh mục toàn bộ cơ sở nhà, đất không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý.

Những cơ sở còn khả năng sử dụng sẽ được ưu tiên bố trí tiếp tục làm trụ sở hoặc chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục và các mục đích công cộng.

Đối với các cơ sở có lợi thế thương mại, Thanh tra tỉnh đề nghị giao đơn vị có chức năng quản lý, khai thác nhằm phát huy hiệu quả tài sản công; các công trình xuống cấp, không còn giá trị sử dụng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Riêng những cơ sở chưa thể xử lý ngay do vướng quy hoạch hoặc thủ tục pháp lý, Thanh tra tỉnh kiến nghị nghiên cứu phương án khai thác tạm thời để hạn chế tình trạng bỏ trống kéo dài, xuống cấp và lãng phí tài sản nhà nước.