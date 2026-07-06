Cấp thiết xử lý trụ sở dôi dư: Tài sản công phải thành nguồn lực phát triển

Khai thác theo từng nhóm tài sản

Theo Sở Tài chính Gia Lai, sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh có 1.132 cơ sở nhà, đất dôi dư. Đến nay, địa phương đã bố trí sử dụng 573 cơ sở làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, thiết chế văn hóa - thể thao và các công trình phục vụ cộng đồng. 559 cơ sở còn lại chưa được bố trí sử dụng, phần lớn là các điểm trường nhỏ lẻ sau khi học sinh được tập trung về trường trung tâm.

Trụ sở Thanh tra tỉnh Gia Lai tại số 62 Diên Hồng, phường Quy Nhơn được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại nhiều địa phương, các cơ sở dôi dư đang được sửa chữa, cải tạo để sớm đưa vào khai thác. Ở phường Quy Nhơn, trụ sở UBND phường Trần Phú cũ tại số 219 Nguyễn Huệ đang được sửa chữa sau khi UBND tỉnh Gia Lai thu hồi và giao Văn phòng Tỉnh ủy quản lý. Trụ sở Thanh tra tỉnh Gia Lai tại số 62 Diên Hồng cũng được nâng cấp để phục vụ nhu cầu sử dụng mới.

Bên cạnh việc bố trí lại các công trình hiện hữu, Gia Lai xây dựng phương án xử lý tài sản theo từng nhóm cụ thể. Trong đó, 380 cơ sở có diện tích nhỏ, nằm xen kẽ trong khu dân cư hoặc các điểm trường không còn nhu cầu sử dụng, phù hợp quy hoạch đất ở, sẽ được giao đất theo quy định. Giải pháp này không chỉ tăng nguồn thu ngân sách mà còn tạo thêm nguồn lực cho đầu tư hạ tầng.

Đối với 44 cơ sở có diện tích lớn, vị trí thuận lợi, địa phương dự kiến cho thuê nhằm thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả quỹ đất công. Ngoài ra, tỉnh giữ lại 135 cơ sở tại khu vực Pleiku cũ và một số địa phương khác để hình thành quỹ dự trữ phục vụ nhu cầu phát triển trong tương lai.

Trụ sở UBND phường Trần Phú cũ đang được sửa chữa sau khi UBND tỉnh Gia Lai giao Văn phòng Tỉnh ủy quản lý, sử dụng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cấp thiết xử lý trụ sở dôi dư, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện tài sản công; xử lý dứt điểm các cơ sở sử dụng kém hiệu quả hoặc bỏ trống; đồng thời xây dựng phương án khai thác tài sản dôi dư theo tiến độ cụ thể, ưu tiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy nhanh xử lý, tránh lãng phí

Tại Đắk Lắk, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn bộ cơ sở nhà, đất dôi dư đã được UBND tỉnh chuyển giao cho các đơn vị có chức năng quản lý, xử lý, gồm Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các xã, phường.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tài sản công ở cơ sở còn thiếu kinh nghiệm, chuyên môn nên lúng túng trong việc tiếp nhận và xử lý tài sản được bàn giao. Nhiều hồ sơ quản lý tài sản cũng chưa đầy đủ, thiếu thông tin về thời điểm đưa vào sử dụng, nguyên giá, giá trị còn lại hoặc biên bản bàn giao chưa hoàn chỉnh. Một số địa phương tiếp nhận và xử lý tài sản chậm hơn quy định.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (cũ) ở phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang xuống cấp do nhiều năm không sử dụng ẢNH: HỮU TÚ

Ghi nhận thực tế cho thấy không ít công trình đang xuống cấp do chưa được khai thác. Tại số 262 Phan Chu Trinh, phường Buôn Ma Thuột, trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (cũ) có diện tích hơn 2.400 m² hiện trong tình trạng cỏ dại mọc um tùm, nhiều mảng tường bong tróc. Khu vực phía trước còn bị lấn chiếm để buôn bán. Khu đất này từng được UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm hơn 67 tỉ đồng để đấu giá vào năm 2020. Tuy nhiên đến nay việc đấu giá vẫn chưa thực hiện được, khiến công trình nhiều năm không sử dụng và tiếp tục xuống cấp.

Để tránh lãng phí tài sản công, thời gian qua Sở Tài chính Đắk Lắk đã quản lý hồ sơ pháp lý, thường xuyên kiểm tra hiện trạng, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ tài sản. UBND tỉnh Đắk Lắk cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn quản lý, khai thác nhà, đất là tài sản công dôi dư chuyển giao về cấp xã; đồng thời thành lập tổ công tác đôn đốc, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 726 cơ sở nhà, đất được chuyển giao cho địa phương quản lý, khai thác. Trong đó, 115 cơ sở được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác; 611 cơ sở giao cho UBND các xã, phường quản lý, xử lý. Hiện Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thành việc xử lý tài sản dôi dư, xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, khai thác và xây dựng phương án sử dụng phù hợp.

Thực tế tại Gia Lai và Đắk Lắk cho thấy hướng đi chung hiện nay là ưu tiên đưa tài sản công dôi dư vào sử dụng, cho thuê, giao đất hoặc tạo quỹ dự trữ phát triển. Việc xử lý kịp thời không chỉ tránh thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước mà còn góp phần tạo thêm nguồn lực cho đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong xử lý tài sản dôi dư Sau sáp nhập, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý 2.473 cơ sở nhà, đất. Trong đó, 343 cơ sở không còn nhu cầu sử dụng được xác định là tài sản dôi dư và chuyển giao cho địa phương quản lý, xử lý. Theo Sở Tài chính Khánh Hòa, địa phương đã hoàn thành rà soát và xây dựng phương án xử lý toàn bộ 343 cơ sở. Trong đó, nhiều cơ sở được bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa - thể thao; 130 cơ sở giao đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, khai thác theo quy định; 63 cơ sở thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất sau khi thanh lý tài sản trên đất; 27 cơ sở phục vụ mục đích công cộng. Đến nay, 53 trong số 82 cơ sở được bố trí làm trụ sở, cơ sở sự nghiệp và kho đã đưa vào sử dụng; 29 cơ sở còn lại đang được sửa chữa, cải tạo. Đối với nhóm thiết chế văn hóa - thể thao, 12/26 cơ sở đã đi vào hoạt động. Thực hiện Công điện số 39 của Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu các đơn vị hoàn thành định giá cho thuê 130 cơ sở trước ngày 15.7, hoàn tất hồ sơ đấu giá 63 cơ sở trước ngày 15.8 và đưa vào sử dụng 27 cơ sở công cộng trước ngày 30.10. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ. Bá Duy



