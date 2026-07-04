Gia Lai chuyển đổi hơn 190 ha rừng phòng hộ làm dự án du lịch quy mô lớn

Ngày 4.7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng hơn 190 ha rừng phòng hộ sang mục đích khác để triển khai dự án du lịch tại xã Cát Tiến (trước đây thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Đây là dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch 1 xã Cát Tiến do Công ty TNHH Blooming Sky làm chủ đầu tư.

Theo quyết định, diện tích được chuyển mục đích sử dụng là hơn 190 ha rừng phòng hộ, thuộc khoảnh 1 và 2, tiểu khu 216B, xã Cát Tiến. Diện tích này có nguồn gốc là rừng trồng.

Gia Lai sẽ chuyển đổi hơn 190 ha rừng phòng hộ để triển khai dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch 1 ẢNH: GIA LAI

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Công ty TNHH Blooming Sky thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định; cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; đồng thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết các nội dung liên quan đến đất đai phục vụ triển khai dự án.

Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Cát Tiến và các đơn vị liên quan thực hiện việc bồi thường rừng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh, góp phần đưa Gia Lai trở thành điểm đến du lịch có sức cạnh tranh trong khu vực Đông Nam Á. Với định hướng xây dựng không gian kết nối giữa nghệ thuật, sáng tạo và du lịch, dự án được kỳ vọng thu hút dòng khách có giá trị cao, nâng tầm vị thế du lịch của tỉnh trên bản đồ khu vực và quốc tế.

Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến đón khoảng 1,2 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm, đồng thời đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương thông qua các khoản thuế, phí từ hoạt động dịch vụ, lưu trú, thương mại và khai thác tài nguyên du lịch. Bởi vậy việc triển khai dự án là cần thiết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.