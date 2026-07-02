Quy Nhơn - Pleiku sẽ dẫn dắt tăng trưởng Gia Lai ra sao?

Định hướng này được ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh tại các buổi làm việc với các phường, xã thuộc thành phố Quy Nhơn và thành phố Pleiku trước đây trong tháng 6.

Hai cực tăng trưởng trong một không gian phát triển

Hai thông báo kết luận sau các buổi làm việc tại Quy Nhơn và Pleiku cho thấy một tư duy phát triển xuyên suốt. Dù có lợi thế khác nhau, hai đô thị đều được xác định giữ vai trò cực tăng trưởng, trung tâm lan tỏa phát triển và tăng cường liên kết vùng.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với các phường, xã thuộc thành phố Quy Nhơn cũ ngày 9.6 ẢNH: KIM LOAN

Quy Nhơn được định hướng trở thành đô thị biển hiện đại, trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế biển, đầu mối kết nối vùng Duyên hải Nam Trung bộ với Tây nguyên.

Trong khi đó, Pleiku được xác định là cực tăng trưởng phía tây, trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực Bắc Tây nguyên, phát huy lợi thế về thương mại, dịch vụ, kinh tế đô thị và nghỉ dưỡng.

Một yêu cầu được lặp lại trong cả hai thông báo là kiên quyết xóa bỏ tư duy phát triển cục bộ theo địa giới hành chính. Thay vào đó, các phường, xã phải được xem là một chỉnh thể thống nhất, có sự liên kết, bổ trợ lẫn nhau, cùng khai thác lợi thế để hình thành những không gian phát triển mới.

Quy Nhơn được giao vai trò cửa ngõ tăng trưởng phía đông

Đối với khu vực Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn mở rộng, tạo động lực tăng trưởng, khai thác hiệu quả quỹ đất và hình thành các dự án động lực.

Quy Nhơn được định hướng trở thành đô thị biển hiện đại, trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế biển ẢNH: DŨNG NHÂN

Theo định hướng của tỉnh, Quy Nhơn sẽ phát triển theo mô hình đa cực. Phường Quy Nhơn tiếp tục là hạt nhân trung tâm về thương mại, dịch vụ, du lịch chất lượng cao, kinh tế ban đêm và không gian ven biển. Quy Nhơn Đông khai thác lợi thế kinh tế biển, du lịch biển đảo và dịch vụ ven đầm Thị Nại.

Quy Nhơn Tây trở thành không gian mới về công nghiệp, logistics, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Trong khi đó, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Nam mở rộng các khu đô thị mới, còn xã Nhơn Châu được định hướng trở thành điểm đến du lịch biển đảo đặc sắc của tỉnh và khu vực.

Không chỉ mở rộng không gian đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ các dự án chậm tiến độ, tháo gỡ các điểm nghẽn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục đầu tư và khai thác hiệu quả quỹ đất nhằm tạo nguồn lực phát triển.

Pleiku là cực tăng trưởng phía tây

Trong khi Quy Nhơn phát huy lợi thế cửa ngõ ra biển, Pleiku được kỳ vọng trở thành trung tâm động lực của khu vực phía tây tỉnh Gia Lai.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Pleiku cần phát triển theo hướng hiện đại, văn minh, xanh, đáng sống; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực Bắc Tây nguyên.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chung đô thị Pleiku mở rộng; ưu tiên đầu tư hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian đô thị và hình thành các khu đô thị mới.

Pleiku được xác định là cực tăng trưởng phía tây, trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực Bắc Tây nguyên ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo định hướng phát triển, các phường trung tâm gồm Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất và Hội Phú sẽ tập trung chỉnh trang đô thị, phát triển trung tâm thương mại, hạ tầng giao thông và không gian công cộng.

Phường An Phú được định hướng trở thành vành đai phát triển mới; xã Biển Hồ tập trung khai thác du lịch sinh thái gắn với bảo tồn cảnh quan và nguồn nước; còn xã Gào ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao.

Cùng với đó, hàng loạt công trình như nút giao Phù Đổng, trục Nguyễn Văn Linh, các khu đô thị mới, chỉnh trang suối Hội Phú và hạ tầng kết nối tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhằm tạo dư địa tăng trưởng mới.

Đổi mới quản trị để tạo động lực phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu chính quyền địa phương phải chuyển mạnh từ "quản lý" sang "kiến tạo, phục vụ và quản trị hiện đại", lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá cán bộ.

Người đứng đầu phải trực tiếp xử lý việc khó, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư và cải cách thủ tục hành chính; không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm.

Song song đó là yêu cầu xây dựng bộ máy tinh gọn, nâng cao kỷ luật hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 125 km, tốc độ thiết kế 100 km/giờ, đang gấp rút thi công ẢNH: ĐỨC NHẬT

Các định hướng trên cho thấy Gia Lai không chỉ phân công vai trò riêng cho Quy Nhơn và Pleiku, mà còn đặt hai đô thị trong cùng một chiến lược phát triển. Khi các dự án hạ tầng và quy hoạch được triển khai đồng bộ, trục động lực đông - tây được kỳ vọng mở rộng không gian kinh tế, tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn tỉnh.