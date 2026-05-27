Cuối tuần nghe cồng chiêng giữa phố núi Pleiku

Ngày 27.5, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết từ 19 - 21 giờ ngày 30.5, tại quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, Gia Lai) sẽ diễn ra chương trình Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & trải nghiệm với sự tham gia của 40 nghệ nhân Jrai thuộc Câu lạc bộ cồng chiêng làng Krái (xã Chư Păh).

Biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại phường Pleiku, Gia Lai ẢNH: S.V.H

Đêm diễn được kỳ vọng mang đến không gian văn hóa Tây nguyên đậm bản sắc qua các tiết mục cồng chiêng truyền thống như Đón khách, Đi hái rau rừng, Mừng lúa mới. Bên cạnh âm vang cồng chiêng, các nghệ nhân còn hòa tấu nhạc cụ dân tộc với tác phẩm Mừng chiến thắng, trình diễn dân ca Jrai qua các ca khúc Ơ adơi ơi (Ơ hỡi em), Dăm Brông (Chàng Brông) cùng dân ca Ba Na Gô mẹ tanh brai (Chờ mẹ dệt vải).

Không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật, chương trình Cồng chiêng cuối tuần còn mở ra không gian trải nghiệm văn hóa dành cho người dân và du khách. Tại đây, khán giả có thể giao lưu cùng các nghệ nhân Jrai, tìm hiểu đời sống văn hóa bản địa, khám phá nhạc cụ dân tộc và thưởng thức nhiều món ăn truyền thống đặc trưng của phố núi Gia Lai.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, Câu lạc bộ cồng chiêng làng Krái được thành lập theo kế hoạch xây dựng các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và khu tái định cư thuộc "Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025" trên địa bàn tỉnh.

Việc tham gia chương trình Cồng chiêng cuối tuần không chỉ góp phần duy trì hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ mà còn tạo điều kiện để các nghệ nhân tiếp tục gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai đến cộng đồng và du khách.

Cũng trong tháng 5, Gia Lai sẽ tổ chức một đêm diễn đặc biệt dành cho thiếu nhi tại quảng trường Đại Đoàn Kết với sự tham gia của các nghệ nhân nhí đến từ làng Đak Pơ Kao, xã Tơ Tung. Chương trình quy tụ 40 nghệ nhân nhí dân tộc Ba Na nhân dịp chào mừng Ngày quốc tế thiếu nhi 1.6.

Đội cồng chiêng nhí làng Đak Pơ Kao sẽ tham gia biểu diễn tại chương trình Cồng chiêng cuối tuần ẢNH: S.V.H

Các em sẽ trình diễn nhiều tiết mục cồng chiêng cùng các tiết mục dân ca như Xin mẹ đi chiến trường và Ca ngợi Bác Hồ.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, chương trình Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm được tổ chức vào tối thứ bảy hằng tuần nhằm bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống và phát huy di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai trong đời sống hiện đại.