Quy Nhơn công bố dự án được phép bán cho người nước ngoài

Ngày 29.6, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã công bố danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ (tên thương mại FPT AI City Quy Nhơn) là dự án đầu tiên được bán cho người nước ngoài sau khi tỉnh Gia Lai mới được thành lập.

Mô hình dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ của FPT tại Quy Nhơn ẢNH: THÙY TRANG

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động mua bán nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại dự án. Việc quản lý nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và trật tự trên địa bàn.

FPT AI City Quy Nhơn do liên danh Công ty CP Đô thị FPT Đà Nẵng, Công ty TNHH Đầu tư FPT và Công ty TNHH Phần mềm FPT làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ tháng 8.2024, có quy mô hơn 93 ha tại hai phường Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc (thuộc thành phố Quy Nhơn, Bình Định cũ), với tổng vốn đầu tư hơn 4.300 tỉ đồng.

Theo quy hoạch, FPT AI City Quy Nhơn được phát triển theo 3 phân khu chính gồm trung tâm trí tuệ nhân tạo, khu giáo dục - đào tạo và khu đô thị phụ trợ. Dự án dự kiến cung cấp khoảng 2.100 lô đất ở với nhiều loại hình như nhà phố, nhà liền kề và chung cư.

Trước đó, ngày 5.6, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cũng thông báo 178 căn nhà liền kề tại các lô LK04, LK05, LK06 và LK07 thuộc Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ đủ điều kiện đưa vào kinh doanh đối với nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định.

Gia Lai gần hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội

Bên cạnh các dự án thương mại quy mô lớn như FPT AI City Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai tiếp tục dành nguồn lực đáng kể để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại… Giá nhà ở xã hội hiện tại Gia Lai dao động từ 11,5 - 22,7 triệu đồng/m²; giá căn hộ chung cư thương mại từ 23 - 60 triệu đồng/m², trong khi đất nền phổ biến ở mức 15 - 100 triệu đồng/m².

Theo Sở Xây dựng, thực hiện Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030, Gia Lai được giao hoàn thành 16.600 căn, gồm 12.900 căn tại Bình Định (cũ) và 3.700 căn tại Gia Lai (cũ).

Đến nay, toàn tỉnh đã và đang triển khai khoảng 16.713 căn, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Trong giai đoạn 2026 - 2030, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành thêm khoảng 12.100 căn.

Phú Gia Royal Park Quy Nhơn (đang thi công) và dự án nhà ở xã hội Lamer 2 góp phần gia tăng nguồn cung nhà ở, tạo sức sống mới cho khu vực phường Quy Nhơn Nam ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Riêng trong năm 2026, Gia Lai được giao hoàn thành 2.000 căn hộ nhà ở xã hội. Đến nay, các dự án đã hoàn thành phần thô khoảng 1.077 căn, đạt gần 54% kế hoạch năm và đang được đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm hoàn thành mục tiêu.

Cùng với việc quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản, địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, tạo thêm nguồn cung phục vụ nhu cầu ở thực, góp phần hình thành cực tăng trưởng mới cho khu vực phía đông tỉnh Gia Lai.