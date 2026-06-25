Sau 15 năm giao nhà, cư dân của Quốc Cường Gia Lai được cấp sổ hồng

Theo báo cáo từ Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, khu chung cư Quốc Cường Gia Lai trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TP.HCM do Công ty Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư có quy mô 21 tầng, gồm 152 căn hộ, nhà trẻ và khu dịch vụ thương mại... Công trình đã xây dựng hoàn tất, chuyển nhượng cho các hộ dân sinh sống từ năm 2011 và được Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định xây dựng Đông Thăng Long cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực.

Công ty Quốc Cường đã kiểm tra và nghiệm thu công trình hoàn thành xây dựng với các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát và thi công về hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng. Năm 2015 Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư với diện tích 3.534,5 m2 đất ở đô thị.

Ông Nguyễn Toàn Thắng họp Tổ công tác 1645 để gỡ vướng cấp sổ hồng cho người mua nhà ẢNH: ĐÌNH SƠN

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư đã có điều chỉnh một số hạng mục về kỹ thuật và công năng sử dụng thực tế, được cập nhật trong hồ sơ thiết kế thi công, gồm trạm bơm nước và trạm biến thể được bố trí tại khuôn viên dự án thay vì bố trí dưới hầm theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

Bổ sung ram dốc dành cho người khuyết tật tại tầng trệt nhằm đảm bảo điều kiện tiếp cận, sử dụng công trình cho cư dân. Tầng lửng điều chỉnh vị trí các ô thông tầng, làm giảm diện tích tầng lửng khoảng 61 m2 so với hồ sơ được duyệt.

Tầng 2 bổ sung sàn kỹ thuật tại các vị trí khe thông gió nhằm đảm bảo vận hành và an toàn sử dụng công trình, làm tăng diện tích sàn tầng 2 khoảng 56 m2.

Tầng 20 và tầng 21 điều chỉnh bố trí công năng, vị trí cầu thang, thông tầng và sân vườn tại các căn hộ penthouse, tổng diện tích sàn tầng 20 và tầng 21 giảm khoảng 71,4 m2 so với hồ sơ được duyệt.

Dù vậy, theo Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, thực tế tổng diện tích sàn công trình xây dựng sau điều chỉnh giảm so với hồ sơ thiết kế được duyệt. Các nội dung điều chỉnh không làm tăng quy mô xây dựng; không làm tăng số lượng căn hộ, dân số dự án, diện tích thương mại dịch vụ; không làm tăng các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án.

Đối với hạng mục trạm bơm nước và trạm biến thế, việc bố trí tại khuôn viên dự án nhằm đảm bảo điều kiện vận hành thực tế và diện tích đậu xe phục vụ cư dân. Đồng thời, Công ty Điện lực Tân Thuận đã có văn bản đề nghị giữ nguyên vị trí và tình trạng vận hành ổn định của trạm biến thế đang cấp điện cho dự án. Đối với ram dốc dành cho người khuyết tật, đây là hạng mục cần thiết nhằm đảm bảo điều kiện tiếp cận và sử dụng công trình cho cư dân.

Các điều chỉnh còn lại chủ yếu nhằm đảm bảo điều kiện tiếp cận, an toàn vận hành và công năng sử dụng thực tế của công trình, không làm tăng quy mô khai thác thương mại của dự án. Chính vì vậy Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM đề nghị cấp sổ cho người mua nhà tại dự án.

Ông Nguyễn Toàn Thắng chỉ đạo ưu tiên cấp sổ hồng cho người mua nhà ẢNH: ĐÌNH SƠN

Sau khi nghe ý kiến trình bày từ các sở ngành, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tổ trưởng Tổ công tác 1645 đã đồng ý cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án.

Ngoài dự án trên, ông Nguyễn Toàn Thắng cũng đã thống nhất ưu tiên cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 4 dự án khác gồm cao ốc văn phòng - căn hộ tại số 39 - 41 - 43 Võ Văn Kiệt, do Tập đoàn Dệt may Việt Nam làm chủ đầu tư với 35 căn hộ chung cư, 7 căn văn phòng, 1 sàn thương mại dịch vụ. Dự án chung cư Hoa Sen, do Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV làm chủ đầu tư với quy mô 250 căn hộ và 1 sàn thương mại. Dự án khu chung cư Tân Phước do Công ty cổ phần Bất động sản Tân Phước làm chủ đầu tư, với 735 căn hộ đã chuyển nhượng cho người mua nhà. Dự án Khu chung cư Thành Thái do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Long Giang làm chủ đầu tư với hơn 700 căn hộ.