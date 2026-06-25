Trung tâm tài chính tạo cú hích cho thị trường bất động sản

Chính thức thành lập theo Nghị định số 323/2025, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) áp dụng mô hình "một trung tâm - hai điểm đến" định vị TP.HCM là cửa ngõ tài chính chính của quốc gia trong khi Đà Nẵng đảm nhiệm các chức năng tài chính chuyên biệt. Sáng kiến này nhằm mục đích tăng cường khả năng huy động vốn của Việt Nam, thu hút các tổ chức quốc tế và hỗ trợ các ngành công nghiệp giá trị cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ xanh.

Tại TP.HCM, khu công nghiệp tài chính VIFC trải rộng trên diện tích khoảng 898 ha, với vùng lõi rộng 9,2 ha tại Thủ Thiêm và đã thu hút hơn 9 tỉ USD vốn đăng ký từ 13 thành viên sáng lập và chiến lược. Hơn 500 công ty đã đăng ký làm thành viên, cho thấy niềm tin ngày càng tăng của các nhà đầu tư vào tham vọng trở thành trung tâm tài chính khu vực của Việt Nam.

Trong đó, lĩnh vực văn phòng được kỳ vọng sẽ là một trong những lĩnh vực hưởng lợi lớn nhất từ VIFC. Tính đến quý 1/2026, khu vực VIFC - TP.HCM chiếm khoảng 438.000 m2 diện tích văn phòng hạng A, tương đương khoảng 90% tổng lượng văn phòng cao cấp của TP.HCM. Giá thuê văn phòng hạng A tại VIFC - TP.HCM trung bình đạt 62 USD/m2/tháng, gần gấp đôi so với các tòa nhà tương đương bên ngoài khu vực. Đến năm 2030, dự kiến sẽ có thêm 290.000 m2 diện tích văn phòng cao cấp được đưa vào sử dụng.

Trung tâm Tài chính Quốc tế được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ẢNH: ĐÌNH SƠN

Nhu cầu dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm. Đáng chú ý, 12 trong số 16 tòa nhà văn phòng tại khu vực VIFC - TP.HCM đã đạt chứng nhận công trình xanh, củng cố xu hướng tìm kiếm không gian làm việc chất lượng cao ngày càng tăng trong số các doanh nghiệp thuê văn phòng. Diện tích giao dịch trung bình hiện nay dao động từ 1.000 - 3.000 m2, với một số giao dịch vượt quá 10.000 m2.

VIFC - TP.HCM cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng trên các lĩnh vực bán lẻ, khách sạn và nhà ở. Giá thuê mặt bằng bán lẻ cao cấp tại khu trung tâm tài chính hiện dao động từ 150 - 300 USD/m2/tháng, với tỷ lệ trống vẫn ở mức dưới 5% trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ từ các thương hiệu xa xỉ quốc tế. Khoảng 95.000 m2 diện tích bán lẻ mới dự kiến sẽ được xây dựng trong khu vực IFC trong 5 năm tới, chủ yếu nằm cạnh các dự án phát triển đa chức năng tại Thủ Thiêm.

Trong lĩnh vực khách sạn, sự xuất hiện của một trung tâm tài chính mới có khả năng thu hút các nhà điều hành khách sạn quốc tế hàng đầu, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của các khách sạn hạng sang và siêu sang. Đến năm 2030, thị trường dự kiến sẽ bổ sung khoảng 1.200 phòng khách sạn 5 sao, bao gồm 340 phòng tại Thủ Thiêm.

Knight Frank Việt Nam cho rằng, thị trường nhà ở cũng được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng của các cá nhân có thu nhập cao, các giám đốc điều hành cấp cao và các chuyên gia quốc tế. Các dự án mang tính bước ngoặt đã thiết lập các chuẩn mực giá mới vượt quá 16.000 USD/m2, đưa TP.HCM trở thành điểm đến nhà ở cao cấp mới nổi ở châu Á.

VIFC dự kiến sẽ thu hút nhiều hoạt động đầu tư và nhu cầu thuê hơn ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ngoài lĩnh vực bất động sản, VIFC dự báo sẽ làm sâu sắc thêm thị trường vốn của Việt Nam thông qua các công cụ như Quỹ đầu tư bất động sản (REITs), các sản phẩm chứng khoán hóa và các quỹ đầu tư chuyên biệt. Khung pháp lý được tăng cường, bao gồm các ưu đãi thuế và sự linh hoạt trong giao dịch xuyên biên giới, được thiết kế để thu hút vốn đầu tư tổ chức trong và ngoài nước.

Do đó Knight Frank tin rằng VIFC có tiềm năng trở thành trung tâm tài chính tài sản công nghệ hàng đầu ASEAN, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn chảy vào các lĩnh vực giá trị cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, cơ sở hạ tầng số và sản xuất tiên tiến. Theo thời gian, điều này có thể củng cố khả năng cạnh tranh của Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực đồng thời tạo ra các động lực cầu



