TP.HCM gỡ vướng 244 dự án, mở đường cấp sổ hồng cho gần 153.000 căn nhà

Tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 18.6, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM) cho biết công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) cho người dân tại các dự án nhà ở đang được đẩy nhanh tiến độ.

Gần 153.000 căn nhà được tháo gỡ vướng mắc về sổ hồng

Để đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận, UBND TP.HCM đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, phân loại các dự án nhà ở chưa được cấp giấy chứng nhận, xác định nguyên nhân vướng mắc và xây dựng lộ trình xử lý cụ thể.

TP.HCM đang đẩy nhanh công tác cấp sổ hồng cho người dân ẢNH MINH HỌA: NHẬT THỊNH

Đến ngày 12.6, Tổ công tác 1645 đã tổ chức 61 cuộc họp để tháo gỡ vướng mắc cho 309 dự án với tổng cộng 178.471 sản phẩm bất động sản trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, khu vực TP.HCM cũ có 290 dự án, khu vực Bình Dương cũ có 17 dự án và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 2 dự án.

Trong tổng số 178.471 sản phẩm được rà soát có 165.886 căn nhà ở, 2.365 căn văn phòng, 3.031 căn thương mại dịch vụ, 5.621 căn officetel và 1.568 ô đậu xe.

Đáng chú ý, 244 dự án với 152.962 căn nhà đã được tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện các thủ tục cấp sổ hồng cho người dân.

Song song với việc xử lý các dự án tồn đọng, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM cũng đang phối hợp Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và chính quyền các phường, xã để thống kê các dự án chưa được cấp hoặc mới được cấp một phần giấy chứng nhận, từ đó tiếp tục phân loại và xử lý các vướng mắc pháp lý còn tồn tại.

Theo kế hoạch được Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành cuối tháng 4.2026, TP.HCM đặt mục tiêu giải quyết 68.000 hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận trong năm nay, đồng thời phấn đấu cấp 61.200 giấy chứng nhận, tương đương 90% số hồ sơ đủ điều kiện.

Tính đến ngày 12.6, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM đã giải quyết 37.455 hồ sơ cấp giấy chứng nhận tại các dự án nhà ở, đạt hơn 55% kế hoạch năm, đảm bảo tiến độ thực hiện trong năm 2026.

Trong số này, đã cấp giấy chứng nhận cho 23.462 căn nhà. Ngoài ra, 13.993 hồ sơ đã được chuyển thông tin địa chính sang cơ quan thuế và đang chờ người mua nhà thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM chủ trì họp báo chiều 18.6 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại khu vực TP.HCM cũ, cơ quan chức năng đã cấp giấy chứng nhận cho 17.682 căn nhà; khu vực Bình Dương cũ cấp 5.451 căn và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cấp 329 căn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tiến độ giải quyết hồ sơ hiện cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, số lượng giấy chứng nhận đã cấp thực tế chưa đạt như kỳ vọng do nhiều trường hợp vẫn đang chờ người mua nhà hoàn tất lệ phí trước bạ và các nghĩa vụ tài chính liên quan.