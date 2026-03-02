Chung cư mua 10 năm chưa có sổ hồng: Bí thư Thành ủy TP.HCM nói gì?

Chiều 2.3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 3 phường Diên Hồng, Hòa Hưng và Vườn Lài tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức tại đơn vị số 6. Tại hội nghị, cử tri đã nêu ý kiến về chuyện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (sổ hồng) cho người mua chung cư.

Cử tri phản ánh chung cư ở 10 năm chưa được cấp sổ hồng

Tại hội nghị, cử tri Phùng Thế Vinh, Bí thư chi bộ khu phố 25, phường Hòa Hưng, nêu 2 nhóm vấn đề. Trước hết là tiến độ tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Theo ông, metro có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị, nhưng tiến độ còn chậm, riêng khâu giải phóng mặt bằng kéo dài 4 - 5 năm.

Cử tri Phùng Thế Vinh, Bí thư chi bộ khu phố 25, phường Hòa Hưng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phường Hòa Hưng nằm trọn trên trục Cách Mạng Tháng Tám nên việc giải tỏa rất phức tạp. Dù đã khởi công metro số 2 từ ngày 15.1 nhưng người dân vẫn mong dự án được triển khai đồng bộ, có giám sát chặt chẽ, tránh tình trạng "đào lên - lấp xuống" nhiều lần gây lãng phí.

Đáng chú ý, ông Vinh phản ánh tình trạng nhiều căn hộ chung cư đã bàn giao, người dân vào ở cả chục năm nhưng vẫn chưa được cấp sổ hồng. Theo ông, đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người mua nhà, bởi "an cư mới lạc nghiệp". Ông đề nghị các ứng cử viên đại biểu Quốc hội có tiếng nói đủ thẩm quyền để thúc đẩy tháo gỡ dứt điểm.

Ông Nguyễn Đức Thành, cử tri khu phố 12, phường Diên Hồng, kiến nghị cần có chính sách để nhà ở giá rẻ thực sự đến tay người lao động. Ông cũng đề nghị quan tâm hơn đến an ninh mạng, an ninh cư trú, có giải pháp bảo vệ người già, trẻ em và bảo đảm an sinh xã hội.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tổ chức chiều 2.3 tại UBND phường Diên Hồng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cử tri phường Vườn Lài cho biết địa bàn diện tích nhỏ, dân số đông, nhiều chung cư cũ xuống cấp, đời sống người dân còn khó khăn; kiến nghị có cơ chế "cởi trói" để cải tạo các khu chung cư như Ấn Quang, Ngô Gia Tự... đáp ứng nhu cầu an cư.

Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân

Phản hồi các ý kiến, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, thẳng thắn nhìn nhận dự án metro số 2 chậm do nhiều nguyên nhân nhưng chắc chắn sẽ làm nhanh hơn metro số 1 do cơ chế, đơn giá và hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật cho đường sắt đô thị đã rõ ràng hơn.

Lãnh đạo TP.HCM cam kết, từ nay cuối năm 2030 xong 3 tuyến metro gồm Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm, tuyến metro từ Củ Chi kết nối sân bay Long Thành.

Bí thư Trần Lưu Quang trong buổi hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chiều 2.3 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Về cải tạo chung cư cũ, ông cho rằng đây là bài toán lớn về nguồn lực. Nhà nước không thể tự làm toàn bộ mà cần cơ chế thu hút nhà đầu tư tham gia, cho phép tăng tầng hợp lý để bảo đảm hiệu quả tài chính, song phải tính toán hạ tầng giao thông đi kèm để tránh quá tải. Quan điểm là bảo đảm an toàn cho người dân và xử lý từng trường hợp cụ thể.

Đối với các chung cư chưa được cấp sổ hồng, ông Quang nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Thực tế có những dự án do vướng mắc pháp lý giữa chủ đầu tư và cơ quan quản lý nên chưa đủ điều kiện cấp giấy, trong khi người dân đã thanh toán gần như toàn bộ giá trị căn hộ và ổn định cuộc sống nhiều năm.

"Nhà nước và chủ đầu tư xử lý với nhau thế nào thì cũng phải có giấy cho bà con", ông nói, đồng thời cho biết thành phố đang rà soát, tìm cơ chế tháo gỡ trong phạm vi thẩm quyền để giải quyết.

Nhiều căn hộ chung cư người dân đã vào ở 10 năm nhưng chưa được cấp sổ hồng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bí thư Trần Lưu Quang nêu thực trạng, hiện nhiều người làm shipper, bán hàng online mong muốn được công nhận đúng vị thế người lao động trong xã hội, đặc biệt là có cơ chế tham gia bảo hiểm xã hội để bảo đảm quyền lợi lâu dài. Theo ông, dù làm việc theo mô hình mới của kinh tế số, họ vẫn là người lao động và cần được đối xử bình đẳng.

Trước thực tế thương mại điện tử phát triển rất nhanh, TP.HCM đang nghiên cứu cơ chế phù hợp. Liên đoàn Lao động TP.HCM đã bắt đầu tổ chức các mô hình tập hợp tài xế công nghệ như Be, Grab… Thông qua các tổ chức đại diện này, người lao động có thể tham gia đóng góp vào quỹ phù hợp để mua bảo hiểm, trích nộp và hưởng quyền lợi sau này.

Thành phố định hướng phát triển, mở rộng và từng bước hợp thức hóa các mô hình này nhằm bảo đảm quyền lợi tối thiểu, lâu dài cho lực lượng lao động trong nền kinh tế số.