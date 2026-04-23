Chung cư Tín Phong 10 năm vẫn chưa cấp sổ hồng: Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Chiều 23.4, tại buổi họp báo về tình hình - xã hội trên địa bàn TP.HCM, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thông tin về việc chung cư Tín Phong, phường Đông Hưng Thuận (phường Tân Thới Nhất, quận 12 cũ) đưa vào sử dụng hơn 10 năm nhưng người dân vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Đỗ Anh Tú, Phó trưởng phòng Quản lý xây dựng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết dự án chung cư Tín Phong do Công ty TNHH Sản xuất thương mại xây dựng Tín Phong (gọi tắt là Công ty Tín Phong) làm chủ đầu tư.

Công trình đã được nghiệm thu theo công văn số 32 của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

Đồng thời, công trình đã được Cảnh sát PCCC TP.HCM chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tú trả lời báo chí về việc người dân sinh sống ở chung cư Tín Phong chưa được cấp sổ hồng

Ngày 15.11.2018, UBND TP.HCM ban hành quyết định số 5122 đối với Công ty Tín Phong về hành vi tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng đối khu vực sở hữu chung và sở hữu riêng tại tầng 1.

Đến ngày 25.11.2021, Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp UBND phường Tân Thới Nhất (cũ) kiểm tra, ghi nhận Công ty Tín Phong đã tháo dỡ xong vi phạm tại tầng 1, chưa chấp hành nộp phạt theo quyết định.

Ông Tú cho biết, liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cho các hộ dân tại chung cư Tín Phong không thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở Xây dựng TP.HCM.

Tuy nhiên, về nội dung này Sở Xây dựng TP.HCM có nhận được đơn kiến nghị của Ban quản trị chung cư Tín Phong và đã có phiếu chuyển đơn kiến nghị, phản ánh số 18114 (ngày 1.12.2025) đến Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.