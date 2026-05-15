Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Bốn dự án của Phú Mỹ Hưng được gỡ vướng cấp sổ hồng cho người mua nhà

Đình Sơn
Đình Sơn
15/05/2026 15:53 GMT+7

Ngày 15.5, Tổ công tác 1645 đã họp để tháo gỡ cấp sổ hồng cho người mua nhà tại bốn dự án do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư trên địa bàn TP.HCM.

Đầu tiên là dự án khu dân cư đa hợp Lô C12B - 2 gồm 12 căn hộ, 18 cửa hàng (6 tầng + 1 hầm). Dự án thuộc tổng thể Dự án Bình Thuận của Công ty Phú Mỹ Hưng đã được UBND TP.HCM cấp sổ hồng cho dự án, thời hạn sử dụng đất 50 năm đến ngày 19.5.2043. Chủ đầu tư cũng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với số tiền hơn 45 tỉ đồng.

Dự án thứ 2 là khu dân cư đa hợp Lô S4 - 3 tại phường Tân Mỹ gồm 242 căn hộ, 18 cửa hàng (15 tầng không bao gồm tầng tum - kỹ thuật và một tầng hầm). Dự án đã được cấp sổ hồng với diện tích 4.630 m2, thời hạn sử dụng đất 50 năm đến ngày 19.5.2043.

Dự án được nghiệm thu và đưa vào sử dụng năm 2022 và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với số tiền gần 56 tỉ đồng.

Bốn dự án của Phú Mỹ Hưng được gỡ vướng cấp sổ hồng cho người mua nhà- Ảnh 1.

Bốn dự án của Phú Mỹ Hưng được Tổ công tác 1645 họp thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Dự án thứ 3 là khu dân cư đa hợp lô C17 - 2 gồm 19 căn hộ, 19 cửa hàng (5 tầng + 1 hầm). Dự án được cấp giấy phép xây dựng vào tháng 3.2024 đến năm 2025 được nghiệm thu đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư cũng đã hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, với số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Dự án thứ 4 là khu dân cư đa hợp Lô CR8 - 2B gồm 76 căn hộ, 9 cửa hàng (15 tầng + 1 hầm). Dự án cũng đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp sổ hồng cho Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, với diện tích 2.643,6 m2, thời hạn sử dụng đất 50 năm đến ngày 19.5.2043.

Dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với số tiền hơn 28 tỉ đồng và năm 2023 dự án đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Sau khi nghe các bên báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tổ trưởng Tổ công tác 1645 đã đồng ý cấp sổ hồng cho người mua nhà tại bốn dự án trên.

Tin liên quan

Cấp sổ hồng cho người mua chỗ đậu xe ô tô

Cấp sổ hồng cho người mua chỗ đậu xe ô tô

Ngày 8.5, Tổ công tác 1645 đã họp và giải quyết cấp sổ hồng cho 281 người mua chỗ đậu xe ô tô tại chung cư Him Lam Riverside.

Khám phá thêm chủ đề

Sổ hồng Nghĩa vụ tài chính Phú Mỹ Hưng địa ốc Bất động sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận