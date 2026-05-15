Bốn dự án của Phú Mỹ Hưng được gỡ vướng cấp sổ hồng cho người mua nhà

Đầu tiên là dự án khu dân cư đa hợp Lô C12B - 2 gồm 12 căn hộ, 18 cửa hàng (6 tầng + 1 hầm). Dự án thuộc tổng thể Dự án Bình Thuận của Công ty Phú Mỹ Hưng đã được UBND TP.HCM cấp sổ hồng cho dự án, thời hạn sử dụng đất 50 năm đến ngày 19.5.2043. Chủ đầu tư cũng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với số tiền hơn 45 tỉ đồng.

Dự án thứ 2 là khu dân cư đa hợp Lô S4 - 3 tại phường Tân Mỹ gồm 242 căn hộ, 18 cửa hàng (15 tầng không bao gồm tầng tum - kỹ thuật và một tầng hầm). Dự án đã được cấp sổ hồng với diện tích 4.630 m2, thời hạn sử dụng đất 50 năm đến ngày 19.5.2043.

Dự án được nghiệm thu và đưa vào sử dụng năm 2022 và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với số tiền gần 56 tỉ đồng.

Bốn dự án của Phú Mỹ Hưng được Tổ công tác 1645 họp thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà ẢNH: ĐÌNH SƠN

Dự án thứ 3 là khu dân cư đa hợp lô C17 - 2 gồm 19 căn hộ, 19 cửa hàng (5 tầng + 1 hầm). Dự án được cấp giấy phép xây dựng vào tháng 3.2024 đến năm 2025 được nghiệm thu đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư cũng đã hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, với số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Dự án thứ 4 là khu dân cư đa hợp Lô CR8 - 2B gồm 76 căn hộ, 9 cửa hàng (15 tầng + 1 hầm). Dự án cũng đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp sổ hồng cho Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, với diện tích 2.643,6 m2, thời hạn sử dụng đất 50 năm đến ngày 19.5.2043.

Dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với số tiền hơn 28 tỉ đồng và năm 2023 dự án đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Sau khi nghe các bên báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tổ trưởng Tổ công tác 1645 đã đồng ý cấp sổ hồng cho người mua nhà tại bốn dự án trên.