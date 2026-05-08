Cấp sổ hồng cho người mua chỗ đậu xe ô tô

Đình Sơn
08/05/2026 15:06 GMT+7

Ngày 8.5, Tổ công tác 1645 đã họp và giải quyết cấp sổ hồng cho 281 người mua chỗ đậu xe ô tô tại chung cư Him Lam Riverside.

Theo báo cáo từ Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, chung cư lô A2, A3 (chung cư Him Lam Riverside) thuộc khu nhà ở Him Lam, phường Tân Hưng, TP.HCM do Công ty cổ phần Him Lam làm chủ đầu tư, với tổng 884 căn hộ và 281 ô đậu xe ô tô.

Khu đất dự án được UBND TP.HCM giao đất cho Công ty cổ phần Him Lam để đầu tư xây dựng khu nhà ở với diện tích đất 583.291 m2 vào năm 2006. Trong đó diện tích đất ở là 263.023 m2, gồm đất xây dựng nhà liên kế, biệt thự và chung cư. Đất cây xanh - thể dục thể thao 47.055 m2, đất công trình công cộng 57.905 m2 và đất giao thông 215.307 m2.

Năm 2015, Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng đã nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng. Dự án cũng đã được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

Khách hàng mua chỗ đậu xe ô tô tại chung cư Him Lam Riverside sẽ được cấp sổ hồng

Chủ đầu tư đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ đối với dự án vào năm 2009. Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) cho Công ty cổ phần Him Lam đối với khu vực để xe ô tô tầng hầm 1 (diện tích sàn 1.221,5 m2), với 98 chỗ đậu xe và khu vực để xe ô tô tầng hầm 2 với 183 chỗ để xe (diện tích sàn 2.276,5 m2) theo hình thức sở hữu sở hữu riêng.

Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết đã bàn giao toàn bộ công tác vận hành, quản lý, nhà sinh hoạt cộng đồng, tầng hầm xe máy, kinh phí bảo trì của diện tích thương mại, chỗ đậu xe ô tô từ năm 2019 cho Ban quản trị.

Đối với hạ tầng của dự án công ty đang chờ cơ quan nhà nước xác nhận để bàn giao về cho nhà nước quản lý, vận hành.

Ngoài đồng ý cấp sổ hồng cho người mua chỗ đậu xe ô tô, Tổ công tác 1645 cũng đã đồng ý cấp sổ hồng cho người mua nhà tại nhiều dự án khác

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, theo Quyết định số 108/2008 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Him Lam, diện tích sở hữu riêng của chủ đầu tư gồm 1.197 căn hộ, diện tích thương mại - dịch vụ khoảng 6.411,35 m2 và diện tích để xe ô tô khoảng 24.104,1 m2.

Trong khi đó, diện tích sở hữu chung gồm diện tích hành lang, sảnh, hộp gen, phòng kỹ thuật, phòng sinh hoạt cộng đồng, tầng kỹ thuật, diện tích để xe gắn máy, xe đạp.

"Phần để chỗ đậu xe ô tô là sở hữu riêng của chủ đầu tư, được quyền mua bán", đại diện Sở Xây dựng cho biết.

Theo ông Thân Thế Hùng, Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, Sở Xây dựng đã xác định tầng hầm để xe ô tô là sở hữu riêng của chủ đầu tư và Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã cấp sổ hồng phần này cho chủ đầu tư thuộc sở hữu riêng thì việc mua bán, cấp sổ hồng cho người mua chỗ đậu xe ô tô là đúng quy định của pháp luật.

Sau khi nghe ý kiến trình bày của các bên, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tổ trưởng Tổ công tác 1645 đã đồng ý với đề xuất của chủ đầu tư về việc cấp sổ hồng cho người mua chỗ đậu xe ô tô tại chung cư Him Lam Riverside.

Tổ công tác 1645 cũng đã đồng ý gỡ vướng cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án khu dân cư Nam Long do Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long làm chủ đầu tư, khu căn hộ cao tầng City Gate Towers do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hùng Thanh làm chủ đầu tư, khu nhà ở tại phường Tân Thới Hiệp do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và May Thêu Tân Tiến làm chủ đầu tư và khu dân cư Tân Xuân do Công ty TNHH Tư vấn và Kinh doanh nhà Đạt Gia làm chủ đầu tư.

Đề xuất cấp sổ hồng cho đất mua bằng giấy tay

Để gỡ vướng pháp lý, bảo vệ quyền lợi người dân, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất cấp sổ hồng cho đất mua giấy tay giai đoạn 2014 - 2024.

