TP.HCM: Tập đoàn Becamex khởi công xây 6.229 căn nhà ở xã hội

Tham dự lễ khởi công các dự án nhà ở xã hội ở khu vực phía bắc TP.HCM tại phường Chánh Hiệp vào chiều 26.6, có ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex cùng lãnh đạo một số sở ngành, phường, xã TP.HCM.

Sứ mệnh song hành với hoạt động đầu tư công nghiệp, đô thị

Theo đó, có 4 dự án được Tập đoàn Becamex đồng loạt khởi công gồm: nhà ở an sinh xã hội khu 3 Định Hòa (giai đoạn 1) gồm 3 khối chung cư cao 20 tầng, quy mô 1.178 căn; nhà ở an sinh xã hội khu 4 Định Hòa, gồm 8 khối chung cư cao 20 tầng, quy mô 3.190 căn; nhà ở xã hội khu 2 Việt Sing gồm 2 khối chung cư cao 22 tầng, quy mô 923 căn; nhà ở xã hội khu 7 Việt Sing gồm 2 khối chung cư cao 22 tầng, quy mô 938 căn.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM (giữa) cùng lãnh đạo Tập đoàn Becamex khảo sát khu vực xây dựng nhà ở an sinh xã hội khu 4 Định Hòa ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tổng cộng 4 dự án sẽ cung cấp 6.229 căn nhà ở xã hội, góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở cấp thiết của người lao động, người thu nhập thấp và các đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định.

Đáng chú ý, trong tổng số căn nhà ở xã hội được khởi công đợt này, Tập đoàn Becamex dự kiến bố trí khoảng 1.000 căn hộ để phát triển theo mô hình cho thuê, nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người lao động chưa đủ điều kiện tài chính để sở hữu nhà ở nhưng có nhu cầu ổn định cuộc sống lâu dài.

Phối cảnh dự án nhà ở an sinh xã hội khu 4 Định Hòa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh đó, trên quỹ đất của các dự án này, Tập đoàn Becamex dự kiến tiếp tục đầu tư xây dựng thêm khoảng 2.000 căn nhà ở cho thuê trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng giám đốc Tập đoàn Becamex cho biết: "Trong suốt quá trình phát triển, Tập đoàn Becamex luôn xác định phát triển nhà ở xã hội là trách nhiệm và sứ mệnh song hành với hoạt động đầu tư công nghiệp, đô thị".

Đồng thời, Tập đoàn Becamex tích cực hưởng ứng các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, để mọi người dân đều có cơ hội an cư, yên tâm lao động, cống hiến và thụ hưởng thành quả phát triển.

Phối cảnh nhà ở xã hội khu 7 Việt Sing của Tập đoàn Becamex ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đến nay, Tập đoàn Becamex đã hoàn thành 8 dự án nhà ở xã hội với khoảng 10.000 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 27.000 người dân; đồng thời triển khai khoảng 37.000 căn nhà ở công nhân phục vụ khoảng 92.000 người lao động. Trong thời gian tới, tập đoàn tiếp tục triển khai nhiều dự án mới với quy mô hơn 34.000 căn hộ, trong đó có hơn 5.200 căn hộ cho thuê, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội một cách bền vững và nhân văn.

Sự kiện khởi công xây nhà ở xã hội của Tập đoàn Becamex cũng nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 – 2.7.2026).

Điều kiện mua nhà ở xã hội tại TP.HCM

Theo quyết định của UBND TP.HCM, người được mua nhà ở xã hội là người có công với cách mạng, người có thu nhập thấp, công nhân lao động, cán bộ, công chức, viên chức; người thuộc diện thu hồi đất chưa được bồi thường bằng đất/nhà; người không có hộ khẩu ở TP.HCM nhưng có việc làm và đóng bảo hiểm xã hội tại TP.HCM; người có nhà ở xa nơi làm việc (nhà ở xã hội không ở xa hơn khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến nơi làm việc) - khoảng cách ở phường từ 14,5 km, ở xã 20 km.

Điều kiện về nhà ở: Người mua nhà ở xã hội chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại TP.HCM. Nếu đã có nhà, diện tích sử dụng bình quân dưới 15 m²/người.

Điều kiện về thu nhập: Người độc thân thu nhập không quá 25 triệu đồng/tháng. Vợ chồng (đã kết hôn), tổng thu nhập bình quân không quá 50 triệu đồng/tháng.

Hồ sơ mua nhà ở xã hội cần: căn cước công dân; giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (độc thân hoặc đăng ký kết hôn); giấy xác nhận thu nhập và thực trạng nhà ở theo mẫu quy định của Sở Xây dựng; hợp đồng lao động, xác nhận bảng lương và đóng bảo hiểm xã hội.

Nghi thức khởi công 4 dự án nhà ở xã hội của Tập đoàn Becamex ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết của Tập đoàn Becamex trong việc xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho thuê góp phần chăm lo đời sống của công nhân, người lao động, người có thu nhập thấp, đảm bảo an sinh xã hội của TP.HCM.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng việc khởi công xây dựng 6.229 căn nhà ở xã hội thể hiện sự quyết tâm của TP.HCM trong việc hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ giao, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực, đóng góp tích cực của Tập đoàn Becamex đã tạo ra nhiều chỗ ở cho người thu nhập thấp, công nhân lao động trên địa bàn.