Tập đoàn Becamex và đối tác Singapore thành lập trung tâm nghiên cứu sản xuất tiên tiến

Đỗ Trường
29/05/2026 16:38 GMT+7

Ngày 29.5, Tập đoàn Becamex và Cơ quan Khoa học, công nghệ và nghiên cứu Singapore (A*STAR) ký kết biên bản ghi nhớ thành lập Trung tâm Nghiên cứu sản xuất tiên tiến Việt Nam nằm trong hệ sinh thái Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Theo thông tin từ Tập đoàn Becamex, biên bản ghi nhớ hợp tác thành lập Trung tâm Nghiên cứu sản xuất tiên tiến Việt Nam (VAMRC) ký kết tại Singapore được công bố và có sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

Nội dung hợp tác của VAMRC sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực: chuyển giao công nghệ sản xuất tiên tiến; xây dựng phòng thí nghiệm dùng chung; đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực sản xuất thông minh.

Ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Becamex và đối tác Singapore với sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Singapore Lawrence Wong (phải)

ẢNH: HẠ LONG

Điểm đáng chú ý trong các nội dung này là xây dựng phòng thí nghiệm dùng chung, cho phép doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp cận thiết bị chuyên dụng và chuyên gia quốc tế mà không phải đầu tư hạ tầng với chi phí lớn.

Mô hình này được kỳ vọng giúp giảm đáng kể rào cản tiếp cận công nghệ của doanh nghiệp trong nước, nhất là trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn khi tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại diện Tập đoàn Becamex cho biết không chỉ dừng ở một trung tâm nghiên cứu đơn lẻ, VAMRC được định vị là một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển Đô thị Khoa học công nghệ bắc TP.HCM - dự án đang được Tập đoàn Becamex thúc đẩy và kỳ vọng như một động lực tăng trưởng mới.

Vùng lõi của Đô thị Khoa học công nghệ bắc TP.HCM thuộc phường Bình Dương (TP.HCM)

ẢNH: HẠ LONG

Theo định hướng phát triển, Đô thị Khoa học công nghệ bắc TP.HCM (khu vực Bình Dương cũ) sẽ tích hợp khu công nghiệp công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), đại học, viện nghiên cứu, hệ sinh thái khởi nghiệp và hạ tầng đô thị hiện đại trong cùng một không gian phát triển.

Mô hình Đô thị Khoa học công nghệ được đánh giá tương đồng với các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành công của Singapore hay các cụm công nghệ tại Hàn Quốc và Trung Quốc.

VSIP là liên doanh giữa Tập đoàn Becamex với Tập đoàn Sembcorp Development (Singapore) từ những khu công nghiệp đầu tiên được xây dựng tại Bình Dương trước đây, đến nay đã phát triển thành mạng lưới 24 khu công nghiệp trên cả nước.

VSIP cũng được xem là biểu tượng thành công của hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore. Hiện nay, VSIP bước vào giai đoạn phát triển mới với 3 trụ cột trọng tâm: nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

