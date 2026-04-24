Huế: Phó chủ tịch phường bị cách tất cả chức vụ vì vụ bán rừng phòng hộ

Chiều nay 24.4, xác nhận với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy phường Phong Quảng (thành phố Huế), cho biết cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Đình Thông, Phó chủ tịch UBND phường Phong Quảng do có liên quan đến vụ án bán trái phép rừng phòng hộ ven biển trước đó.



Ông Thông cũng bị cách chức Ủy viên Thường vụ Đảng ủy xã và Phó chủ tịch UBND xã Phong Quảng. Hiện ông Thông đảm nhiệm vai trò nhân viên tại UBND phường này.

Việc thi hành kỷ luật căn cứ trên những kết luận về sai phạm của ông Thông liên quan đến vụ bán trái phép rừng phòng hộ ven biển, thời điểm ông Thông giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Quảng Công (xã cũ khi chưa thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp).

Hiện trạng rừng phòng hộ bị cưa hạ ẢNH: BÌNH THIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 15.7.2025, UBND thành phố Huế đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vụ hơn 2,5 ha rừng phòng hộ ven biển ở phường Phong Quảng, thành phố Huế bị chặt hạ, đồng thời chỉ đạo Công an thành phố Huế điều tra, xử lý.

Vụ việc xảy ra tại địa bàn xã Quảng Công, huyện Quảng Điền cũ. Sau này, các xã Quảng Công, Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền cũ) và phường Phong Hải (thị xã Phong Điền cũ) sáp nhập thành phường Phong Quảng.

Trước đó, ngày 2.7.2025, lực lượng kiểm lâm thành phố Huế phát hiện tại khoảnh 1, tiểu khu 89 ở phường Phong Quảng có hơn 3 ha rừng bị chặt hạ. Trong đó, hơn 2,5 ha là rừng phòng hộ và hơn 0,55 ha rừng sản xuất, với tổng cộng 1.461 cây keo lưỡi liềm bị đốn hạ.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng kiểm lâm xác định đây là diện tích rừng thuộc dự án trồng rừng phòng hộ vùng cát (dự án 661), trồng từ năm 2008. Ban đầu, rừng do Ban quản lý dự án trồng rừng phòng hộ vùng cát quản lý và giao cho nhóm hộ dân của ông Lê Nguyễn Sĩ chăm sóc. Từ tháng 9.2020, diện tích này giao cho UBND xã Quảng Công (cũ) tự quản.

Thời điểm rừng phòng hộ bị cưa hạ, ông Nguyễn Đình Thông là người giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Quảng Công cũ (sau sáp nhập ông Thông là Phó chủ tịch UBND phường Phong Quảng).

Qua xác minh, ngày 19.2.2025, UBND xã Quảng Công (cũ) đã thống nhất bán 8 ha rừng trồng cho một người tên N.V.Q (ở thị xã Phong Điền cũ, thành phố Huế) với giá 85 triệu đồng. Theo giải trình của ông Thông, việc bán rừng này được thông qua tại cuộc họp của Đảng ủy xã ngày 18.2.2025 và cuộc họp của UBND xã 1 ngày sau đó.

Sau khi thỏa thuận, ông Q. đã chuyển toàn bộ số tiền mua rừng (85 triệu đồng) vào tài khoản của bà Cao Thị Thủy (cán bộ thủ quỹ xã Quảng Công cũ). Đến tháng 5.2025, khi khai thác chưa hết diện tích như thỏa thuận, xã Quảng Công yêu cầu bà Thủy chuyển trả lại tiền cho ông Q.

Tiếp đó, ông Q. lại tiếp tục chuyển khoản 30 triệu đồng vào số tài khoản của ông Nguyễn Đình Thông (Chủ tịch UBND xã Quảng Công cũ) và đưa 35 triệu đồng tiền mặt cho ông Lê Nguyễn Oai (Phó chủ tịch UBND xã) ngay tại phòng làm việc của ông Oai.

Với hơn 3 ha rừng đã khai thác, ông Q. cho biết, đã thu hoạch được khoảng 10 xe tải gỗ, sau đó chuyển đến bán tại Khu công nghiệp Phú Bài (phường phú Bài, thành phố Huế) với giá 900.000 đồng/tấn.

Với mức độ vi phạm nghiêm trọng của sự việc, UBND thành phố Huế đã chỉ đạo Công an thành phố Huế và các cơ quan liên quan phối hợp điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan.

Liên quan đến vụ việc, ngoài ông Thông, một số cán bộ thuộc xã Quảng Công cũ cũng đã bị thi hành kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.