Cấp thiết xử lý trụ sở dôi dư: Lâm Đồng triển khai quyết liệt

Sự thay đổi này khiến nhiều trụ sở công ở địa bàn Bình Thuận cũ trở nên vắng vẻ, phát sinh hàng trăm cơ sở nhà, đất dôi dư cần được sắp xếp, xử lý. Trước thực tế đó, tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh việc rà soát, bố trí lại công năng sử dụng và xây dựng các phương án khai thác phù hợp nhằm tránh lãng phí tài sản công, đồng thời tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển KT-XH.

Nhiều trụ sở rộng lớn vắng bóng người

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại địa bàn Bình Thuận (cũ) cho thấy nhiều trụ sở cơ quan từng hoạt động nhộn nhịp nay chỉ còn một số ít cán bộ làm việc hoặc lực lượng bảo vệ trông coi tài sản.

Trên đường Nguyễn Tất Thành (P.Phan Thiết, Lâm Đồng), nơi từng là trung tâm của nhiều sở, ngành tỉnh Bình Thuận trước đây, không khí khá trầm lắng. Tại trụ sở cũ của Sở GD-ĐT Bình Thuận, các hoạt động công vụ gần như không còn diễn ra.

Khuôn viên trụ sở Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận cũ ẢNH: QUẾ HÀ

Tại nhiều cơ sở khác cũng ghi nhận tình trạng tương tự, như trụ sở Sở VH-TT-DL Bình Thuận cũ trên đường Trần Hưng Đạo, Trung tâm Xúc tiến đầu tư du lịch hay trụ sở cũ của Sở GTVT Bình Thuận.

Đáng chú ý, trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Thuận cũ trên đường Võ Văn Kiệt được đầu tư xây dựng khang trang nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng. Công trình khởi công cuối năm 2024 và hoàn thành vào tháng 9.2025, tức sau hơn 2 tháng kể từ thời điểm Bình Thuận sáp nhập vào tỉnh Lâm Đồng.

Trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Thuận cũ hoàn thành khi địa phương đã thực hiện sáp nhập tỉnh, chưa đưa vào khai thác ẢNH: QUẾ HÀ

Trước đây, các sở như TN-MT, Tài chính, LĐ-TB-XH, NN-PTNT đều có trụ sở riêng. Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, hợp nhất sở ngành và sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều cơ sở không còn được sử dụng hết công năng. Hiện trụ sở Sở NN-PTNT cũ được sử dụng làm Trung tâm nước sạch. Trong khi đó, khu trụ sở của Sở NN-MT Bình Thuận cũ được đầu tư quy mô lớn nhưng hiện chỉ còn số ít cán bộ làm việc. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Xây dựng, Sở KH-CN và nhiều đơn vị khác.

Tận dụng cơ sở hiện hữu

Theo tờ trình của UBND tỉnh Lâm Đồng, tỉnh dự kiến bố trí 223 người tiếp tục làm việc tại các cơ sở hiện hữu ở khu vực Bình Thuận cũ, gồm 81 công chức và 142 viên chức. Trong đó, Thanh tra tỉnh đề xuất bố trí 33 người nhằm giải quyết 149 vụ việc khiếu nại, tố cáo đang phát sinh trên địa bàn. Sở NN-MT đề xuất 96 người làm việc tại khu vực này. Đây cũng là đơn vị đang quản lý nhiều cơ sở có diện tích lớn và các đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính.

Trụ sở Sở NN-MT tỉnh Bình Thuận cũ đã được sửa chữa, nâng cấp nhưng khá vắng vẻ ẢNH: QUẾ HÀ

Ban Quản lý các khu công nghiệp đề xuất bố trí 16 người do phần lớn khu công nghiệp nằm trên địa bàn Bình Thuận cũ, trong khi trụ sở chính hiện đặt tại xã Đức Trọng. Sở KH-CN đề xuất 55 người làm việc tại các cơ sở cũ, gồm trụ sở trên đường Nguyễn Tất Thành và trụ sở Sở TT-TT cũ trên đường Hùng Vương.

Bên cạnh đó, một số cơ sở đã được bố trí công năng mới. Trụ sở Sở KH-ĐT Bình Thuận cũ được sử dụng làm trung tâm lưu trữ dữ liệu của tỉnh. Trụ sở Sở Tài chính Bình Thuận cũ được chuyển thành trụ sở UBND P.Phú Thủy.

Trụ sở Sở Tài chính Bình Thuận cũ hiện được bố trí làm trụ sở UBND P.Phú Thủy ẢNH: QUẾ HÀ

Không để tài sản công bị bỏ hoang

Ông N.Đ.T, một cán bộ hưu trí ở P.Phú Thủy, cho rằng nhiều trụ sở có diện tích lớn nhưng số người sử dụng ít sẽ khó phát huy hiệu quả. Theo ông, những cơ sở không còn nhu cầu sử dụng nên được nghiên cứu chuyển đổi thành trường học, cơ sở y tế hoặc các công trình phục vụ cộng đồng. "Đối với những khu đất có vị trí thuận lợi cho thương mại, dịch vụ và du lịch, địa phương có thể tổ chức đấu giá để tạo nguồn thu cho ngân sách", ông T. nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Hồng Sỹ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết việc phát sinh số lượng lớn cơ sở nhà, đất dôi dư là thực trạng chung sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần được triển khai quyết liệt, đồng bộ và có lộ trình cụ thể.

Trụ sở Sở Xây dựng Bình Thuận cũ hiện khá vắng vẻ sau sắp xếp đơn vị hành chính ẢNH: QUẾ HÀ

"Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là không để tài sản công bị bỏ hoang, xuống cấp; ưu tiên tái sử dụng phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thiết yếu của người dân và cơ sở. Đối với những tài sản không còn nhu cầu sử dụng, tỉnh sẽ thực hiện thu hồi, khai thác theo đúng quy định và hoàn thành việc xử lý trong quý 2 năm nay theo chỉ đạo của T.Ư", ông Sỹ nói.

Trụ sở Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cũ là một trong những cơ sở đang chờ phương án sử dụng sau sắp xếp đơn vị hành chính ẢNH: QUẾ HÀ

Ngay từ giai đoạn chuẩn bị sáp nhập, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã yêu cầu các cấp, ngành rà soát đồng bộ về nhân sự, cơ sở vật chất và tài sản công. Nhiều đoàn công tác do Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra thực địa để tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ. Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Tổ Chỉ đạo 751, xác định xử lý tài sản công dôi dư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm sau sắp xếp đơn vị hành chính.

"Kết quả bước đầu cho thấy việc xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp đã mang lại hiệu quả tích cực. Tình trạng bỏ trống trụ sở giảm đáng kể, nhu cầu bố trí nơi làm việc cho các cơ quan sau sắp xếp được đáp ứng tốt hơn, đồng thời mở ra cơ hội khai thác tài sản phục vụ cộng đồng và tạo thêm nguồn lực cho phát triển KT-XH của địa phương", ông Đặng Hồng Sỹ đánh giá. (còn tiếp)