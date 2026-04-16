TP.HCM: Thêm cơ sở y tế hiện đại chăm sóc sức khỏe

Ngày 16.4, bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Hoàng Cát Tiên, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa Việt Mỹ, cho biết bệnh viện xây dựng danh mục dịch vụ đa dạng, đồng thời minh bạch chi phí ngay từ đầu và tư vấn rõ ràng dựa trên nhu cầu thực tế của từng bệnh nhân. Cách tiếp cận này không chỉ giúp người bệnh chủ động hơn trong việc lựa chọn dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà còn hạn chế tình trạng chỉ định không cần thiết hoặc phát sinh chi phí ngoài dự kiến, từ đó tạo dựng sự tin tưởng trong quá trình thăm khám và điều trị.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Hoàng Cát Tiên thăm khám cho một bệnh nhân nữ ẢNH: T.L

Xác định 3 mũi nhọn: Nội soi tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh và tầm soát sức khỏe sinh sản

Theo bác sĩ Cát Tiên, bên cạnh việc đáp ứng đa dạng nhu cầu khám chữa bệnh ở nhiều lĩnh vực như nội tiết, tim mạch, nội thần kinh... bệnh viện tập trung đầu tư chiều sâu vào các lĩnh vực chẩn đoán và tầm soát để giúp phát hiện sớm bệnh lý và nâng cao hiệu quả điều trị. Trong đó, nội soi tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh và tầm soát sức khỏe sinh sản là những thế mạnh nổi bật, góp phần định hình mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động cho người dân.

Bệnh viện đầu tư hệ thống nội soi tiêu hóa, hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt tích hợp trí tuệ nhân tạo với hình ảnh sắc nét độ phân giải cao hỗ trợ bác sĩ quan sát rõ niêm mạc tiêu hóa và nhận diện các tổn thương ngay từ giai đoạn sớm như viêm loét, polyp hay dấu hiệu tiền ung thư, từ đó gia tăng cơ hội điều trị hiệu quả.

Bệnh nhân được chụp CT với hệ thống chụp cắt lớp vi tính hiện đại tích hợp trí tuệ nhân tạo ẢNH: T.L

"Bên cạnh các dịch vụ chẩn đoán, tầm soát sức khỏe sinh sản là một trong những lĩnh vực được Bệnh viện đa khoa Việt Mỹ chú trọng trong xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động ngày càng gia tăng. Hiện nay, nhiều cặp đôi trẻ lựa chọn kiểm tra sức khỏe sinh sản từ sớm như một bước chuẩn bị cho kế hoạch gia đình trong tương lai. Thông qua các gói tầm soát toàn diện cho cả nam và nữ, bác sĩ có thể đánh giá chức năng sinh sản, phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa, nam khoa cũng như những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai", bác sĩ Cát Tiên chia sẻ.