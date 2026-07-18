Cấp bách chuyển trụ sở dôi dư làm trường học, bệnh viện

H AI TRỤ SỞ ĐẦU TIÊN CẢI TẠO THÀNH TRƯỜNG HỌC

Ngày 17.7, nhiều tốp công nhân đang khẩn trương sửa chữa, cải tạo bên trong trụ sở Quận ủy - UBND Q.12 cũ (số 1 Lê Thị Riêng, P.Thới An). Đây là 1 trong 2 trụ sở dôi dư được UBND TP.HCM chấp thuận chuyển công năng sang mục đích giáo dục. Cơ sở còn lại là trụ sở UBND Q.Tân Phú cũ (số 70A Thoại Ngọc Hầu, P.Tân Phú). Trong đó, trụ sở Quận ủy - UBND Q.12 cũ xây dựng trên khu đất rộng hơn 3,2 ha sẽ được chuyển thành Trường liên cấp Lê Thị Riêng, còn trụ sở của UBND Q.Tân Phú cũ rộng hơn 13.000 m2 sẽ chuyển thành Trường THPT Thoại Ngọc Hầu.

UBND TP.HCM yêu cầu Sở GD-ĐT phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa, cải tạo 2 ngôi trường trên để đưa vào khai thác trước ngày 30.8, kịp phục vụ năm học mới. Sở GD-ĐT phối hợp Sở Y tế và chính quyền địa phương nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét thí điểm mô hình y tế học đường tại 2 trường này. Theo định hướng, mô hình sẽ gắn hoạt động của nhà trường với trạm y tế phường nhằm bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu, tăng cường y tế dự phòng cho học sinh, đồng thời phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Trụ sở Quận ủy - UBND Q.12 cũ được chuyển đổi thành Trường liên cấp Lê Thị Riêng, P.Thới An ẢNH: NHẬT THỊNH

Công nhân cải tạo phần sân thượng cùng nhiều hạng mục trong trụ sở Quận ủy - UBND Q.12 cũ để chuẩn bị đón học sinh

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, P.Thới An mới dân cư rất đông, có 4 trường THCS mà chưa có trường THPT nên áp lực học tập rất lớn. Ngày 30.6.2025, trước khi cấp quận kết thúc hoạt động, UBND Q.12 gửi văn bản đề nghị Sở GD-ĐT và Sở Tài chính chuyển công năng trụ sở Quận ủy - UBND Q.12 làm trường học.

Ông Nguyễn Đức Hiệp, Chủ tịch UBND P.Thới An, cho biết Trường liên cấp Lê Thị Riêng đang trong quá trình sửa chữa. Trên cơ sở cải tạo lại, trường sẽ tính toán số lượng phòng học, phối hợp phường cân đối số lượng học sinh có thể tiếp nhận. Đầu tháng 8.2026, trường sẽ chốt số lượng phòng học cụ thể và đưa vào sử dụng cho năm học mới 2026 - 2027. Về thí điểm mô hình y tế học đường gắn với trạm y tế phường, ông Hiệp cho biết sau khi sửa chữa xong, nhà trường sẽ cùng với phường tính toán từng hạng mục, thực hiện đúng chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND P.Tân Phú cho biết việc bàn giao trụ sở quận cũ để làm Trường THPT Thoại Ngọc Hầu không chỉ giải bài toán trường lớp cho học sinh bậc THPT trên địa bàn phường mà còn cho các phường khác trên toàn thành phố.

X Ử LÝ GẦN 300 CƠ SỞ NHÀ ĐẤT DÔI DƯ

Tính đến đầu tháng 7.2026, UBND TP.HCM đã có phương án sắp xếp, xử lý đối với 9.819 cơ sở nhà đất là tài sản công theo Nghị định 03/2025 của Chính phủ. Đối với tài sản dôi dư sau sắp xếp, thành phố đã có quyết định xử lý 212/296 cơ sở nhà đất. Thực tế, dù số lượng nhà đất dôi dư lớn nhưng cơ sở được chuyển đổi công năng sang mục đích giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, công trình công cộng giống như trụ sở Quận ủy - UBND Q.12 và Q.Tân Phú cũ khá ít.

Trụ sở UBND Q.Tân Phú cũ được chuyển thành Trường THPT Thoại Ngọc Hầu ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tại P.Xuân Hòa, trụ sở Đảng ủy, UBND P.Võ Thị Sáu cũ cũng vừa chuyển đổi công năng thành trạm y tế phường. Trụ sở này xây dựng trên khu đất gần 560 m2, tổng diện tích sàn gần 1.800 m2. Với cơ sở vật chất khang trang, P.Xuân Hòa là phường đầu tiên ở TP.HCM thí điểm mô hình "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn - Y tế gia đình". Ngoài ra, trụ sở dôi dư tại địa chỉ số 299 Điện Biên Phủ, UBND phường đề xuất điều chuyển, bố trí cho Bệnh viện Mắt TP.HCM.

Trong văn bản mới đây, UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở GD-ĐT phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài chính và UBND các phường, xã, đặc khu rà soát, điều phối mạng lưới trường học theo cụm liên phường, liên khu vực; nghiên cứu bố trí mô hình trường liên cấp tại các địa bàn có điều kiện phù hợp. Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở NN-MT cùng các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn bộ quỹ đất công, trụ sở, cơ sở nhà đất của các trường trung cấp, cao đẳng dôi dư sau sắp xếp cũng như các cơ sở chưa khai thác hiệu quả.

Sau khi rà soát, thành phố ưu tiên chuyển đổi công năng các cơ sở này để phát triển trường học, cơ sở y tế và các thiết chế phục vụ cộng đồng, trong đó tập trung bổ sung trường học tại những địa bàn còn thiếu phòng học hoặc cần chuẩn hóa cơ sở vật chất.

V Ì SAO CHẬM CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG?

Về nguyên tắc xử lý nhà đất dôi dư, Sở Tài chính TP.HCM cho biết sẽ ưu tiên chuyển đổi công năng thành cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, công trình công cộng để phục vụ người dân như trường hợp trụ sở Quận ủy - UBND Q.12 và Q.Tân Phú cũ. Nếu không thể phục vụ cho các mục đích trên thì giao cho các đơn vị có chức năng quản lý, kinh doanh nhà để khai thác, tạo nguồn thu cho ngân sách.

"Việc chuyển đổi công năng các nhà đất dôi dư sang mục đích y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao hoặc công cộng tại một số địa phương còn gặp khó khăn do vướng quy hoạch, tiêu chuẩn chuyên ngành, điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu thực tế của địa phương", lãnh đạo Sở Tài chính TP.HCM giải thích.

Sở Tài chính cho biết việc rà soát tổng thể nhà đất cũng như phương án sử dụng hiệu quả của từng địa chỉ đã cơ bản hoàn thành, khi được cấp có thẩm quyền thông qua sẽ công bố cho người dân biết.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban VH-XH HĐND TP.HCM, ủng hộ việc các sở ngành, địa phương chủ động chuyển đổi công năng trụ sở, nhà đất dôi dư sang mục đích công cộng. Ông Bình cho rằng điều quan trọng nhất là các địa phương phải thống kê đầy đủ các địa chỉ dôi dư, nếu có thể sử dụng để mở rộng trường học, cơ sở y tế thì ưu tiên tối đa. Bên cạnh đó, nhiều phường, xã sử dụng trụ sở phân tán nên cũng cần tính toán lại cho khoa học, tập trung về một đầu mối để thuận tiện làm việc hơn.

"Qua khảo sát thực tế, nhiều trạm y tế có diện tích quá nhỏ, mà quy mô hoạt động theo quy định mới thì cần diện tích lớn. Do đó, địa phương phải tạo điều kiện về quỹ đất để hoán đổi quỹ đất các trạm y tế diện tích nhỏ, tìm vị trí tốt hơn", ông Bình đề xuất. Với các khu đất công cạnh trường học, Trưởng ban VH-XH HĐND TP.HCM khuyến nghị nên ưu tiên bàn giao cho trường để mở rộng các phòng chức năng, đảm bảo điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh tốt nhất.