Chủ tịch tỉnh được toàn quyền khai thác, cho thuê trụ sở nhà đất dôi dư

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 31 về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính.

Nghị quyết quy định cơ chế chính sách đặc thù để quản lý, khai thác nhà, đất dôi dư chưa được đưa vào khai thác kể từ ngày 1.3.2025; thực hiện việc xử lý nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh được toàn quyền quyết định khai thác, cho thuê với trụ sở, nhà đất dôi dư ẢNH: T.N

Đáng chú ý, nghị quyết quy định chủ tịch UBND cấp tỉnh được toàn quyền quyết định việc quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư, giao cho tổ chức quản lý, kinh doanh nhà của địa phương quản lý, khai thác.

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh được quyết với nhà đất dôi dư thuộc trung ương nhưng đã chuyển giao cho địa phương quản lý, xử lý, thu hồi. Các cơ sở nhà đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thất lạc, không phải đáp ứng yêu cầu phù hợp về quy hoạch, kế hoạch cũng trong diện xử lý này.

Việc cho thuê nhà, đất được thực hiện theo phương thức niêm yết giá, phương thức chào giá cạnh tranh, không phải thực hiện đấu giá, đấu thầu. Nếu cá nhân thuê vi phạm quy định của pháp luật về an ninh, quốc phòng, môi trường thì chấm dứt hợp đồng và thu hồi lại.

Thời hạn cho thuê nhà tối đa là 10 năm và được gia hạn không khống chế số lần nếu đáp ứng điều kiện quy định. Nếu địa phương có nhu cầu cho thuê trên 10 năm thì cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ tịch tỉnh thực hiện điều chỉnh lại quyết định phù hợp với quy định liên quan.

Nghị quyết cũng quy định với trường hợp cơ sở nhà, đất dôi dư chuyển đổi công năng sang mục đích công cộng (vườn hoa, sân chơi, công trình phục vụ cộng đồng khác), sử dụng làm cơ sở ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, khu làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo.

Theo đó, nếu nhà, công trình gắn liền với đất hiện có không phù hợp với mục đích sử dụng mới khi chuyển đổi thì cơ quan, người có thẩm quyền quyết định chuyển đổi công năng và chịu trách nhiệm phá dỡ, hủy bỏ nhà, công trình gắn với đất theo mục đích sử dụng mới mà không phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản.

Việc phá dỡ, hủy bỏ tài sản quy định tại khoản này được thực hiện kể cả trong trường hợp tài sản vẫn còn khả năng sử dụng, chưa hết thời gian tính khấu hao theo quy định.