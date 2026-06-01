Trình Chính phủ loạt cơ chế đặc thù cho thuê nhà, đất dôi dư

Phải tiếp tục xử lý hơn 11.000 cơ sở nhà, đất dôi dư

Theo Bộ Tài chính, đến nay, lượng lớn cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức, bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính (gần 29.000 cơ sở) đã hoàn thành xử lý bước 1, bảo đảm xác định rõ chủ thể (đối tượng) quản lý, sử dụng và khai thác.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu khai thác, xử lý triệt để các cơ sở nhà, đất dôi dư, tránh lãng phí, thất thoát, trong số gần 29.000 cơ sở nhà, đất nêu trên có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã xử lý theo hình thức thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý phải tiếp tục xử lý ở bước 2.

Các cơ sở nhà, đất này chủ yếu được giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà và trung tâm phát triển quỹ đất của địa phương quản lý trong quý 1/2026.

Tại buổi làm việc với báo chí chiều nay 1.6, ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), cho biết, việc khai thác nhà, đất dôi dư đang gặp khó do nguồn cung tăng mạnh sau sắp xếp đơn vị hành chính, trong khi nhu cầu sử dụng của cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân tại nhiều địa bàn lại giảm.

Nhiều cơ sở nhà, đất có quy mô nhỏ, nằm ở vùng sâu, vùng xa hoặc không có lợi thế thương mại nên khó thu hút tổ chức, cá nhân thuê hoặc khai thác...

Đề xuất nâng thời hạn cho thuê nhà lên tối đa 10 năm

Mục tiêu đặt ra là trong quý 2/2026 phải hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí. Nếu chỉ tuân theo quy định thông thường sẽ không đạt yêu cầu.

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù theo trình tự, thủ tục rút gọn.

"Dự thảo đề xuất nhiều giải pháp nhằm rút ngắn quy trình xử lý như đơn giản hóa cách xác định giá cho thuê, phân cấp mạnh hơn cho địa phương, cho phép điều chỉnh linh hoạt các phương án quản lý, khai thác và giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết. Đáng chú ý, dự thảo cũng đề xuất cho phép điều chỉnh giá cho thuê trong trường hợp đã công khai nhưng chưa lựa chọn được người thuê nhằm tránh tình trạng tài sản bị bỏ không kéo dài", ông Thịnh nói.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất, phân quyền cho chủ tịch UBND cấp tỉnh được toàn quyền quyết định việc quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư và các cơ sở nhà, đất dôi dư giao cho tổ chức quản lý, kinh doanh nhà của địa phương quản lý, khai thác, kể cả các cơ sở nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc T.Ư quản lý nhưng đã chuyển giao cho địa phương quản lý, xử lý hoặc địa phương thu hồi, đảm bảo lợi ích tổng thể kinh tế - xã hội của địa phương; kiểm soát chặt chẽ các yếu tố ảnh hưởng tới quốc phòng, an ninh quốc gia, môi trường.

Phân quyền cho thủ trưởng tổ chức quản lý, kinh doanh nhà cấp tỉnh, chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt đơn giá cho thuê nhà…

Cạnh đó, nâng thời hạn cho thuê nhà lên tối đa là 10 năm và không giới hạn số lần gia hạn (nếu đáp ứng điều kiện gia hạn) để phù hợp với nhu cầu ổn định phương án sản xuất, kinh doanh lâu dài, đảm bảo khả năng thu hồi vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân thuê nhà; làm rõ trường hợp địa phương có nhu cầu cho thuê nhà trên 10 năm thì thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bổ sung quy định cho phép khai thác đối với cả các cơ sở nhà, đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thất lạc; quy định về việc cho thuê nhà theo phương thức chào giá cạnh tranh (thay thế cho phương thức đấu giá) với trình tự, thủ tục đơn giản tối đa nhưng vẫn đảm bảo tính công khai, chặt chẽ...