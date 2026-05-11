Công bố quyết định thanh tra nhà đất dôi dư tại Bộ Công thương

Tuyến Phan
11/05/2026 13:10 GMT+7

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Công thương.

Ngày 11.5, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Công thương.

Theo quyết định, đoàn thanh tra gồm 12 thành viên, do ông Nguyễn Xuân Tự, Thanh tra viên cao cấp, Trưởng phòng 5, Cục IX, Thanh tra Chính phủ, làm trưởng đoàn.

Thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1.3.2025 - 30.4.2026. Nếu có nội dung liên quan, có thể kiểm tra, xem xét đối với trước và sau thời kỳ nêu trên.

Ông Đỗ Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục IX nhấn mạnh đây là cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng, được triển khai trên phạm vi cả nước, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công.

Mục tiêu của cuộc thanh tra không chỉ nhằm đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp mà quan trọng hơn là làm rõ những tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở đó, đoàn thanh tra cần nêu rõ được kiến nghị cùng các giải pháp xử lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, phòng chống thất thoát, lãng phí và khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, thông qua hoạt động thanh tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm nếu có; nhận diện những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách và hệ thống pháp luật hiện hành để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Ông Hùng lưu ý, theo yêu cầu của Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ phải hoàn thành báo cáo trong tháng 6 và ban hành kết luận thanh tra trước ngày 25.6.

Khối lượng công việc rất lớn trong khi thời gian rất gấp, do đó đề nghị Bộ Công thương phối hợp với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không để chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan trong việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức làm việc với đoàn thanh tra.

