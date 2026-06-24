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Thời sự

Hạn chế tối đa xây trụ sở, trung tâm hành chính mới

Mai Hà
Mai Hà

Chính phủ yêu cầu các địa phương tận dụng tối đa công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có; hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới tại các tỉnh, thành phố.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định 1119 ban hành Chiến lược tài chính đến năm 2030, điều chỉnh bổ sung nhiều mục tiêu, giải pháp.

Theo đó, tăng mục tiêu huy động ngân sách giai đoạn 2026 - 2030 thêm 1 - 2 điểm % GDP (từ khoảng 16 - 17% lên 18%); tăng mục tiêu tỷ trọng thu nội địa từ 86 - 87% lên 87 - 88%. Đồng thời, mức bội chi ngân sách đến năm 2030 được điều chỉnh từ khoảng 3% GDP lên khoảng 5% GDP và trần nợ nước ngoài của quốc gia tăng từ 45% lên 50% GDP.

Hạn chế tối đa xây trụ sở, trung tâm hành chính mới - Ảnh 1.

Trụ sở UBND TP.HCM

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Quyết định cũng bổ sung các mục tiêu đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công, tinh gọn đầu mối, chỉ duy trì các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị và dịch vụ công thiết yếu. Đồng thời, đặt ra các chỉ tiêu cụ thể hơn đối với doanh nghiệp nhà nước như có 50 doanh nghiệp lọt vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và 1 - 3 doanh nghiệp vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào năm 2030…

Chính phủ bổ sung các giải pháp thực hiện mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm.

Cụ thể, phấn đấu môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù để xử lý tài sản công là nhà, đất dôi dư (nếu cần thiết), không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí. Phát triển kinh tế nhà nước hiệu quả, thật sự giữ vai trò chủ đạo song song phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân...

Chính phủ cũng yêu cầu triệt để tiết kiệm chi để đảm bảo nguồn lực thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế, ưu tiên bố trí nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, các nhiệm vụ quan trọng về an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội, thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Tận dụng tối đa công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có; hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới tại các tỉnh, thành phố...

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