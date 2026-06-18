Tập trung xử lý dứt điểm vụ việc sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao

Chiều 18.6, Ban Nội chính Trung ương thông báo về kết quả phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ẢNH: NOICHINH.VN

2 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị kỷ luật

Báo cáo cho thấy, công tác rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy tiếp tục được tập trung.

Từ đầu năm đến nay, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, cập nhật thêm 1.501 công trình, dự án, nâng tổng số lên 4.492 dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc. Trong đó, đã hoàn thành xử lý 1.531 dự án.

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, đến nay, qua rà soát đã xác định cả nước có 30.595 cơ sở dôi dư; trong đó, đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng 14.992 cơ sở.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 65 tổ chức đảng và 3.375 đảng viên; trong đó có 2 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi hơn 799 tỉ đồng và 31 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 356 tập thể và 1.192 cá nhân; chuyển 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.

Các cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã khởi tố mới 1.985 vụ án/4.671 bị can, truy tố 1.886 vụ án/4.520 bị can, xét xử sơ thẩm 1.721 vụ án/4.415 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ…

Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt kết quả tích cực. Trong giai đoạn truy tố, xét xử đã thu hồi hơn 1.300 tỉ đồng; trong giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi trên 3.996 tỉ đồng, riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo là hơn 1.841 tỉ đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo, phát biểu tại phiên họp ẢNH: NOICHINH.VN

Kịp thời thay thế, cho từ chức đối với cán bộ yếu kém

Từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2026 và các kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo.

Trong đó, tập trung sửa đổi luật Đất đai và xây dựng, ban hành nghị quyết đặc thù về xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Đảng ủy Chính phủ và các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo quyết tâm trong năm 2026 hoàn thành xử lý dứt điểm các dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Cùng đó là tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trong các lĩnh vực trọng yếu, then chốt của nền kinh tế.

Nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đến dự án sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao; lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, khoáng sản, năng lượng, đất đai, tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực trọng yếu khác.

Đồng thời, đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm, từ xa gắn với kiểm soát quyền lực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu.

Tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên ở cấp cơ sở; kịp thời thay thế, cho từ chức đối với cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.