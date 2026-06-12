TP.HCM tận dụng trụ sở, đất công dôi dư để giảm tải bệnh viện

Ngày 12.6, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã đi khảo sát các cơ sở nhà, đất công dôi dư được giao cho Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Tai mũi họng và Bệnh viện Mắt TP.HCM. Đồng thời làm việc với Sở Y tế TP.HCM về việc bố trí trụ sở dôi dư cho các cơ sở y tế.

Tận dụng hiệu quả các trụ sở đất công dôi dư

Báo cáo với lãnh đạo TP.HCM, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hệ thống y tế thành phố có quy mô lớn hơn đáng kể, với 167 bệnh viện. TP.HCM hiện đạt khoảng 35 giường bệnh/vạn dân, tuy nhiên mục tiêu mới của ngành y tế là đạt 38 giường bệnh/vạn dân vào năm 2030 và 45 giường bệnh/vạn dân vào năm 2050. Do đó, ngoài việc đầu tư xây mới, việc tận dụng hiệu quả các trụ sở công, đất công dôi dư là giải pháp quan trọng nhằm tăng năng lực khám chữa bệnh.

Thời gian qua, nhiều cơ sở dôi dư đã được chuyển đổi công năng phục vụ y tế. Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận cơ sở Trung tâm y tế Hòa Hưng (Bệnh viện quận 10 cũ). Cơ sở này đang được sửa chữa và dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 9 để triển khai các chuyên khoa chuyên sâu, trong đó có điều trị đột quỵ.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (thứ tư, từ trái qua) khảo sát các cơ sở nhà, đất công dôi dư để giao cho các bệnh viện đang quá tải ẢNH: DUY TÍNH

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khảo sát tại Bệnh viện Mắt TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Bệnh viện Tai mũi họng tiếp nhận Trung tâm y tế Nhiêu Lộc (Trung tâm y tế quận 3 cũ), từng bước cải tạo để mở rộng các khoa chuyên sâu. Bệnh viện Mắt TP.HCM cũng đưa cơ sở 56 Bà Huyện Thanh Quan vào hoạt động, góp phần giảm áp lực cho cơ sở chính và hạn chế tình trạng ùn tắc quanh khu vực bệnh viện…

Bệnh viện Tai mũi họng, Bệnh viện Mắt kiến nghị xây dựng cầu bộ hành kết nối hai khối nhà cũ và mới. Hiện nay, người bệnh và nhân viên y tế vẫn phải di chuyển qua lại giữa hai cơ sở bằng đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngoài ra, các bệnh viện sẽ mở thêm cơ sở 2, 3 tại các khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương (cũ).

Ưu tiên sử dụng các trụ sở công, đất công dôi dư cho giáo dục và y tế

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là ưu tiên sử dụng các trụ sở công, đất công dôi dư cho giáo dục và y tế sau khi sắp xếp bộ máy.

Theo ông, TP.HCM đã triển khai quyết liệt chủ trương này nhằm tạo thêm không gian phát triển cho ngành y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải thiện điều kiện làm việc của nhân viên y tế, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, phát biểu tại cuộc làm việc ẢNH: DUY TÍNH

Ông Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao sự chủ động của ngành y tế cùng sự phối hợp của các sở, ngành trong việc chuyển giao, cải tạo và đưa các cơ sở dôi dư vào sử dụng. Ông cho biết TP.HCM hiện có 22 bệnh viện hạng I tuyến cuối được Bộ Y tế giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến cho toàn khu vực phía nam. Các bệnh viện này không chỉ phục vụ người dân TP.HCM mà còn tiếp nhận lượng lớn bệnh nhân từ các tỉnh, thành khác, vì vậy áp lực quá tải luôn rất lớn.

Theo lãnh đạo TP.HCM, thành phố đang triển khai đồng thời ba giải pháp gồm tận dụng trụ sở công, đất công dôi dư; mở rộng cơ sở 2 của các bệnh viện; và đầu tư xây dựng mới. Trong đó, việc sử dụng các cơ sở dôi dư được xem là giải pháp nhanh và hiệu quả để tăng năng lực tiếp nhận người bệnh.

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị các bệnh viện sau khi được giao cơ sở mới phải khai thác tối đa công năng, gắn với nâng cao chất lượng điều trị, phát triển các chuyên khoa sâu, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và trẻ em. Cùng với đó là đầu tư trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm các tiêu chuẩn về môi trường bệnh viện, phòng cháy chữa cháy, xử lý chất thải và kiểm soát nhiễm khuẩn.

TP.HCM tận dụng trụ sở công, đất công dôi dư để giảm quá tải bệnh viện ẢNH: DUY TÍNH

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu ngành y tế tiếp tục rà soát các trụ sở công, đất công chưa sử dụng hiệu quả để đề xuất phương án bố trí cho các bệnh viện đang thiếu mặt bằng. Theo ông, nếu làm tốt công tác này sẽ vừa tránh lãng phí tài sản công, vừa tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư mới, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ cải tạo, đưa các cơ sở dôi dư vào hoạt động là nhiệm vụ cấp thiết. Vì cơ sở nào hoàn thành sớm ngày nào thì người dân được hưởng lợi ngày đó. Yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ để sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đầu tư, xây dựng, bảo đảm các công trình phát huy hiệu quả cao nhất trong phục vụ người dân.

Theo lãnh đạo TP.HCM, việc tận dụng hiệu quả các trụ sở công, đất công dôi dư không chỉ giúp giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn là bước đi cụ thể hóa chủ trương phát triển hệ thống y tế thành phố theo hướng hiện đại, chuyên sâu và bền vững trong thời gian tới.