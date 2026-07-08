Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM nêu lý do thu ngân sách chưa đủ 500.000 tỉ đồng

Sáng 8.7, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ 4 (mở rộng) và giao ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

Tại hội nghị, ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cho biết sau khi Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cam kết với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phấn đấu thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng năm 2026, Sở Tài chính đã tham mưu UBND TP.HCM kế hoạch triển khai. Theo đó, TP.HCM đặt mục tiêu thu cả năm 2026 đạt 1,01 triệu tỉ đồng.

Trong đó, địa phương đặt mục tiêu hết tháng 6 sẽ thu 500.000 tỉ đồng nhưng kết quả chỉ đạt hơn 477.000 tỉ đồng. Nêu lý do khoản thu 23.000 tỉ đồng còn thiếu, Giám đốc Sở Tài chính cho biết trong kế hoạch chi tiết của UBND TP.HCM phê duyệt đều có địa chỉ thu, nhưng đến phút cuối phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM thông tin về các giải pháp thu ngân sách đạt 1 triệu tỉ đồng năm 2026 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cụ thể, Tập đoàn Lotte và Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương cùng một số doanh nghiệp khác cam kết nộp tiền sử dụng đất trong tháng 6.2026, nhưng gần đến hạn chót thì gửi đơn xin gia hạn đến ngày 10.7 và 15.7.

"Đúng ra là chúng ta đạt mốc thu ngân sách 500.000 tỉ đồng nhưng các đơn vị xin gia hạn thêm 10 - 15 ngày nên chưa đạt mốc này", ông Thảnh nói thêm.

Trong cơ cấu tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm của TP.HCM, thu nội địa hơn 355.400 tỉ đồng, thu xuất nhập khẩu hơn 92.600 tỉ đồng và thu từ dầu thô gần 29.000 tỉ đồng.

Ông Thảnh cho biết cả 3 khoản thu đều tăng so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, thu nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với hơn 74%, cho thấy môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh của TP.HCM tiếp tục là điểm đến được ưu tiên của các tổ chức, cá nhân.

Lãnh đạo TP.HCM cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược cam kết hành động hưởng ứng phong trào thi đua tăng trưởng 2 con số ẢNH: SỸ ĐÔNG

Giám đốc Sở Tài chính cũng nêu hàng loạt giải pháp để đảm bảo mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng. Trong đó, TP.HCM sẽ tập trung hoàn tất thủ tục đưa các khu đất công vào đấu giá, kỳ vọng mang về gần 97.000 tỉ đồng.

Song song đó, ngành thuế, tài chính và kho bạc, hải quan đôn đốc, thu các khoản nợ đọng thuế, nhất là tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Tính đến ngày 30.6, khoản nợ đọng này khoảng 89.000 tỉ đồng, và đến cuối năm phải thu ít nhất 40% trên tổng số nợ.

Ông Thảnh cũng cho biết sẽ đẩy mạnh họp tổ công tác thẩm định giá đất, trình UBND TP.HCM phê duyệt giá đất các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và các dự án được tháo gỡ. Nếu thông suốt, TP.HCM có thể thu gần 38.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, TP.HCM sẽ tập trung các giải pháp tăng thu, chống thất thu; tháo gỡ các dự án đối tác công - tư; đẩy nhanh thanh quyết toán dự án đầu tư công…

Doanh nghiệp hưởng ứng phong trào thi đua tăng trưởng 2 con số

Cũng tại hội nghị, UBND TP.HCM cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược ký cam kết hành động, hưởng ứng Phong trào thi đua "150 ngày đêm quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026".

Hai bên thống nhất phối hợp theo phương châm "6 rõ" (rõ người - rõ việc - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ sản phẩm - rõ thẩm quyền); lấy hiệu quả thực hiện, tiến độ giải ngân, tiến độ hoàn thành dự án và mức độ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thành phố làm thước đo kết quả.

Cụ thể, UBND TP.HCM cam kết chủ động đồng hành, hỗ trợ, thiết lập cơ chế tiếp nhận, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai và thực hiện dự án.

TP.HCM tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; đơn giản hóa quy trình, thành phần hồ sơ theo quy định; không yêu cầu cung cấp lại các thông tin, tài liệu đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước.

Các sở, ban, ngành và địa phương theo dõi, đôn đốc, kiểm điểm tiến độ hằng tuần, hằng tháng; kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh, bảo đảm các dự án được triển khai đúng hoặc vượt tiến độ…

Trong khi đó, các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược cam kết huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, công nghệ và thiết bị để đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công, thi công, giải ngân và hoàn thành các dự án theo đúng hoặc vượt tiến độ đã đăng ký.

Đặc biệt, doanh nghiệp cũng phải xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết; đăng ký mục tiêu, tiến độ thực hiện; phối hợp với thành phố rà soát, đánh giá kết quả hằng tuần, hằng tháng và kịp thời đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh…