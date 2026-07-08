TP.HCM 'lỡ hẹn' tăng trưởng 2 con số do biến động giá

Đây là nhận định của ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng thống kê TP.HCM tại hội nghị lần thứ 4 kết hợp giao ban kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM diễn ra sáng 8.7.

Theo ông Hoàng, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) TP.HCM 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1,55 triệu tỉ đồng, tăng 12,94% so với cùng kỳ. Quy mô kinh tế thành phố tiếp tục được mở rộng, phản ánh sự phục hồi và duy trì đà tăng trưởng của các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sản xuất công nghiệp, tiêu dùng duy trì ổn định, du lịch tiếp tục phục hồi và xu hướng tích cực trong thu hút FDI, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng thống kê TP.HCM, đưa ra nhiều nhận định về tăng trưởng kinh tế TP.HCM 6 tháng đầu năm 2026 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tuy nhiên, ông Hoàng cho rằng cần nhìn nhận kết quả tăng trưởng trong quý 2/2026 ở cả góc độ quy mô kinh tế theo giá hiện hành tăng cao nhưng tăng trưởng thực sau khi loại trừ yếu tố giá (giá so sánh) thấp hơn do chịu tác động của biến động giá hàng hóa, dịch vụ, chi phí sản xuất và chi phí logistics.

Cụ thể, quý 1/2026, tác động của yếu tố giá làm GRDP giảm 2,11 điểm phần trăm (GRDP giá hiện hành tăng 10,68%, giá so sánh tăng 8,57%) và tiếp tục tăng mạnh trong quý 2. Điều này cho thấy tác động giá tăng cao trong quý 2 đã làm giảm đáng kể mức tăng trưởng GRDP trong quý và 6 tháng đầu năm.

"Nguyên nhân chủ yếu do giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu đầu vào nhập khẩu tăng, kéo theo chi phí sản xuất, dẫn đến giá bán hàng hóa và dịch vụ tăng, ảnh hưởng đến sức mua. Giá nguyên vật liệu chịu tác động từ biến động của thị trường quốc tế, trong khi giá tiêu dùng cần chính sách bình ổn giá phù hợp, bảo đảm nguồn cung, hạn chế tăng giá dây chuyền và giảm áp lực lên tiêu dùng", ông Hoàng phân tích.

Trưởng thống kê TP.HCM nêu giả định mức biến động giá quý 2/2026 tương đương quý 1, thì GRDP quý 2 có thể tăng 12,66% thay vì 8,53%, và 6 tháng có thể tăng 10,71% thay vì 8,55%. Điều này cho thấy yếu tố giá là nguyên nhân quan trọng làm tốc độ tăng trưởng thực của quý 2 thấp hơn quý 1.

TP.HCM cần huy động 870.000 tỉ đồng 6 tháng cuối năm

Kết quả 6 tháng cho thấy các động lực tăng trưởng của thành phố vẫn được duy trì, nhưng một số lĩnh vực có dấu hiệu tăng trưởng chững lại. Về đầu tư công, tính đến ngày 28.6, TP.HCM giải ngân đạt 32%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng khoảng 309.000 tỉ đồng nhưng chỉ chiếm 26% tổng nhu cầu vốn cả năm. Như vậy, 6 tháng cuối năm cần đạt 870.000 tỉ đồng, nghĩa là mỗi tháng huy động phải tăng gấp 3 lần hiện nay.

Một điểm sáng được Trưởng thống kê TP.HCM nêu ra là môi trường kinh doanh tiếp tục cải thiện, số doanh nghiệp cấp phép mới tăng 15,6%, số vốn tăng 26,5% cho thấy dòng vốn tiếp tục được bổ sung vào nền kinh tế.

"Cứ 10 doanh nghiệp gia nhập thị trường thì có 8 doanh nghiệp rút lui, cải thiện qua từng tháng, cải thiện hơn cả nước. Điều này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của thành phố đang từng bước được nâng lên", ông Hoàng nói thêm.

TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng 10,2% năm 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số cả năm 2026 với mức 10,2%, TP.HCM cần đạt mức tăng 11,7% trong 6 tháng cuối năm; trong đó quý 3 tăng 11,07% và quý 4 tăng 12,3%. Trưởng thống kê TP.HCM kiến nghị thành phố cần tập trung các trụ cột gồm đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, kích cầu tiêu dùng, tăng cường hỗ trợ hoạt động xuất khẩu và mở rộng thị trường.

Bên cạnh đó, TP.HCM cầu ưu tiên tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh; chủ động nghiên cứu, đề xuất các chính sách tín dụng phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp; tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới.