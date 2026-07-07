TP.HCM trình luật Đô thị đặc biệt trong tháng 8

Ngày 6.7, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 7 để tập trung thảo luận, thông qua báo cáo tình hình KT-XH, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP.HCM ước đạt khoảng 1,55 triệu tỉ đồng, tăng 8,55% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,1%; thu hút hơn 7,5 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng tới 89% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng, thu ngân sách của TP.HCM đạt hơn 477.000 tỉ đồng, bằng 59,4% dự toán năm; giải ngân đầu tư công khoảng 51.637 tỉ đồng, tương đương 35% kế hoạch. Nhiều dự án hạ tầng chiến lược với tổng mức đầu tư khoảng 520.000 tỉ đồng được khởi công hoặc triển khai, tạo động lực mở rộng không gian phát triển.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: NGUYÊN VŨ

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đánh giá những kết quả đạt được là chưa từng có, nhất là tăng trưởng GRDP đạt 8,55%. "Đây là con số rất có giá trị, cao hơn trung bình cả nước. Chất lượng tăng trưởng có sự thay đổi theo hướng thực chất hơn, gắn với thực tế hơn", Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá. Dù vậy, con số này vẫn còn xa so với mục tiêu tăng trưởng "2 con số" mà TP.HCM đã cam kết.

Ông Trần Lưu Quang nhận định chưa bao giờ TP.HCM có cơ chế thoáng và rộng mở như hiện nay. Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng vận hành tốt hơn; có sự tư duy, có cách làm mới và bước đầu xử lý công việc thuận lợi hơn.

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu tiếp tục rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đầu tư, đất đai, quy hoạch, tài chính, ngân sách; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Ông Trần Lưu Quang cũng lưu ý cần rà soát, cụ thể hóa các nhiệm vụ đã được giao thành danh mục công việc có tiến độ, sản phẩm đầu ra, cơ quan chủ trì và trách nhiệm của người đứng đầu. Bên cạnh đó, TP.HCM sẽ tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các dự án đang vướng mắc; ưu tiên các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố đạt mục tiêu "2 con số", chú trọng phát triển du lịch.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh một nhiệm vụ hết sức quan trọng là tập trung hoàn thiện hồ sơ dự án luật Đô thị đặc biệt bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính khả thi để kịp trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp dự kiến diễn ra vào tháng 8.2026. "Ngay từ bây giờ, phải chuẩn bị các khâu, các bước, hướng dẫn để triển khai ngay sau khi luật được Quốc hội thông qua", Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.

Về công tác xây dựng Đảng, ông Trần Lưu Quang yêu cầu tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết của T.Ư và Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Sắp tới, TP.HCM sẽ rà soát để áp dụng rộng rãi bộ chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả công việc (KPI) trên toàn địa bàn, với tinh thần chung là công việc phải có sự định lượng cụ thể, hướng tới xây dựng bộ máy công quyền năng động và minh bạch.

Hội nghị cũng thông qua chương trình bảo vệ môi trường TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030 và đề án sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ TP.HCM, hướng tới thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tham mưu chính sách ngang tầm khu vực, phục vụ quá trình phát triển của TP.HCM trong kỷ nguyên mới.