Chi tiết quy mô 8 dự án TP.HCM khởi công dịp 2.7

Sáng 1.7, UBND TP.HCM tổ chức lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết 8 dự án khởi công dịp này có tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỉ đồng, tạo đột phá cho bức tranh hạ tầng của thành phố.

TP.HCM khởi công 8 dự án trọng điểm dịp 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các dự án này trên nhiều lĩnh vực bao gồm: không gian văn hóa - lịch sử - hạ tầng giao thông - công viên công cộng và cảnh quan ven sông gắn với di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh, hạ tầng giao thông cao tốc kết nối vùng và quốc tế, hạ tầng giao thông đô thị và hạ tầng cảng biển chiến lược.

Đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu

Trong 8 dự án, đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu dài khoảng 14 km, gồm phần cầu dài hơn 8 km, phần hầm dài 3,85 km và phần đường dẫn khoảng 2,15 km, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư 93.159 tỉ đồng theo hợp đồng BT, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029.

Dự án có điểm đầu tại đại lộ Cần Thạnh - Long Hòa, thuộc Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ, xã Cần Giờ. Điểm cuối tại nút giao với đường 30 Tháng 4, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa...

Đây là công trình hạ tầng giao thông có tính đột phá, lần đầu tiên tạo ra một trục giao thông trực tiếp kết nối TP.HCM với trung tâm du lịch và cảng biển lớn nhất khu vực Đông Nam bộ, mở ra không gian phát triển hướng biển và thúc đẩy kinh tế biển, du lịch, logistics cho khu vực Cần Giờ.

Phối cảnh dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu ẢNH: NHÀ ĐẦU TƯ

Kế đến là dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1) ở phường Tân Phước. Đây là dự án hạ tầng cảng biển chiến lược, góp phần nâng cao năng lực logistics và vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế của TP.HCM và khu vực Đông Nam bộ.

Với vị trí chiến lược của khu vực Cái Mép - Thị Vải và quy mô đầu tư hiện đại, cảng Cái Mép Hạ sẽ trở thành cảng cửa ngõ và trung tâm trung chuyển container quốc tế hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 50.820 tỉ đồng, quy mô 351 ha, với tổng chiều dài cầu cảng 7,5 km, đủ khả năng tiếp nhận những tàu container lớn nhất thế giới có trọng tải lên đến 250.000 DWT, tương đương sức chở khoảng 24.000 TEU. Khi hoàn thành toàn bộ dự án, cảng sẽ đạt công suất khai thác khoảng 10,8 triệu TEU mỗi năm, trở thành một trong những cảng container có quy mô lớn nhất Việt Nam và trong khu vực.

Cao tốc nối khu du lịch với sân bay Long Thành

Dự án có quy mô vốn lớn thứ 3 là cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành. Đây là tuyến đường cao tốc đô thị kết nối trực tiếp sân bay Long Thành đến các trung tâm du lịch và kinh tế biển khu vực Đông Nam bộ, có ý nghĩa chiến lược trong việc mở rộng không gian phát triển hướng biển của TP.HCM.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 42 km, quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh và hệ thống đường song hành hai bên tuyến, tốc độ thiết kế phần tuyến chính là 100 km/giờ, đường song hành 60 km/giờ. Điểm đầu dự án kết nối với đường Vành đai 4 TP.HCM và ĐT.991 tại phường Tân Thành, điểm cuối giao với ĐT.994 (đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu).

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 46.918 tỉ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công - tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thời gian thực hiện giai đoạn 2026 - 2029. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ TP.HCM đến khu vực Hồ Tràm và sân bay Long Thành, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, du lịch, logistics và tăng cường liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Nâng tầm Bến Nhà Rồng và Bến Bạch Đằng

Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng quy mô khoảng 73,3 ha, tổng mức đầu tư 29.317 tỉ đồng, góp phần kiến tạo trục không gian văn hóa ven sông Sài Gòn gắn với di sản lịch sử cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trục văn hóa - lịch sử Bến Nhà Rồng - Khánh Hội - Bến Bạch Đằng sẽ trở thành không gian công cộng, công viên cây xanh và hạ tầng đô thị hiện đại phục vụ người dân. Dự án gồm 5 dự án thành phần, trong đó 4 dự án có cấu phần xây dựng.

Phối cảnh dự án Bến Nhà Rồng - Khánh Hội ẢNH: NHÀ ĐẦU TƯ

Một dự án lớn khác là cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường liên kết vùng và kết nối quốc tế, giảm áp lực cho quốc lộ 22, mở rộng cửa ngõ giao thương giữa thành phố với tỉnh Tây Ninh và Campuchia.

Dự án có tổng chiều dài 51 km (đoạn qua địa bàn TP.HCM 24,7 km, đoạn qua tỉnh Tây Ninh 26,3 km), mặt cắt ngang 4 làn xe cao tốc, tổng mức đầu tư khoảng 22.975 tỉ đồng.

Trong khi đó, dự án cầu đường Bình Tiên là công trình hạ tầng giao thông quan trọng, góp phần tăng cường kết nối giao thông khu vực trung tâm với phía nam TP.HCM, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam. Tổng chiều dài công trình 3,66 km, mặt cắt ngang rộng 30 - 47 m, tổng mức đầu tư khoảng 6.285 tỉ đồng.

2 dự án kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành

Dự án nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác là công trình hạ tầng giao thông thiết yếu, nâng cao khả năng tiếp cận và kết nối của khu vực huyện Cần Giờ cũ với mạng lưới giao thông vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Quy mô đầu tư của dự án bao gồm xây dựng nút giao khác mức liên thông giữa tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, bổ sung 1 cầu bên phải tuyến cao tốc và các nhánh kết nối từ đường Rừng Sác với cao tốc, đảo xuyến và hầm chui dài 760 m trên đường Rừng Sác, tổng mức đầu tư khoảng 2.969 tỉ đồng.

Dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 50 cũng được khởi công nhằm bổ sung hạ tầng giao thông quan trọng, hoàn thiện hệ thống kết nối trên trục cao tốc Bến Lức - Long Thành, tăng cường khả năng lưu thông và giảm thiểu ùn tắc tại khu vực nút giao với quốc lộ 50.

Quy mô đầu tư dự án với tổng chiều dài tuyến 1,3 km, nút giao khác mức liên thông dạng trumpet, tổng mức đầu tư khoảng 590 tỉ đồng.