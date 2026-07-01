Lãnh đạo TP.HCM dâng hoa dịp 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 1.7, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn) nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Tham gia đoàn có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

Cùng dự có đại diện lực lượng vũ trang, lãnh đạo các sở ngành, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu.

Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đoàn đại biểu dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đoàn đại biểu đã dâng hoa và tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu nguyện cùng chung sức, đồng lòng thực hiện di chúc của Người; tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, đạo đức cách mạng: trung với nước, hiếu với dân; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngay sau lễ dâng hoa, UBND TP.HCM tổ chức lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một trong những dự án lớn khởi công dịp này là Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng với quy mô 73,3 ha, tổng mức đầu tư 29.317 tỉ đồng, do Công ty TNHH dịch vụ du lịch Bến Nhà Rồng - Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư theo phương thức đối tác công - tư, loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong đó, khu vực Bến Nhà Rồng sẽ hình thành một quần thể không gian văn hóa - lịch sử quy mô lên tới 11 ha, gồm công viên văn hóa Bến Nhà Rồng rộng 9,6 ha và cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM rộng 1,4 ha.

Trong dịp này, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động lớn, đặc biệt là lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sáng 2.7 tại Hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành). Chương trình có diễn văn của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chia sẻ của đại diện công dân, thế hệ trẻ thành phố.

Tối 2.7, chương trình cầu truyền hình đặc biệt cũng được tổ chức ở Hội trường Thống Nhất cùng 2 điểm cầu phụ tại khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương và Quảng trường tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu.

Vào tối 2.7, TP.HCM bắn pháo hoa nghệ thuật tại 16 điểm. Trong tối 1 và 2.7, chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu 3D Mapping diễn ra phía trước trụ sở UBND TP.HCM (số 86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn). Ngoài ra, TP.HCM còn tổ chức các hoạt động đi bộ đồng hành, triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách, chương trình xiếc - rối tổng hợp "Mơ Show"…