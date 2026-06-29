50 năm thành phố mang tên Bác: Lan tỏa những công trình nghĩa tình

Tại Hội nghị lần thứ 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố cho biết đã đăng ký và triển khai 331 công trình, phần việc chào mừng dấu mốc 50 năm thành phố mang tên Bác.

Các công trình do MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, gắn với nhu cầu thiết thực của người dân.

Trong đó, có 109 công trình thuộc lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 105 công trình thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; 117 công trình thuộc lĩnh vực tuyên truyền, phát huy dân chủ, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng sự phát triển của TP.HCM và tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chuyển đổi số để chăm lo đúng người, đúng thời điểm

Một trong những điểm nhấn được giới thiệu tại hội nghị là phần mềm "Mặt trận số" và công trình Ứng dụng An sinh xã hội số TP.HCM. Đây là nội dung gắn với 2 khâu đột phá của nhiệm kỳ mới là "Mặt trận số" và "Bình dân học vụ số", hướng đến xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, toàn diện hơn.

Ứng dụng An sinh xã hội số TP.HCM được thiết kế với 5 tính năng chính: quản lý đối tượng thụ hưởng, kết nối nguồn lực, công khai minh bạch, hỗ trợ khẩn cấp và phát triển bền vững. Thông qua ứng dụng, việc chăm lo an sinh được kỳ vọng thực hiện đúng đối tượng, đúng thời điểm; đồng thời tăng cường kết nối giữa các nguồn lực xã hội với những người cần được hỗ trợ.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM và lãnh đạo phường Tân Định tham gia chương trình đi bộ đồng hành, gây quỹ ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Ảnh: BTC

Bên cạnh chuyển đổi số, nhiều công trình an sinh quy mô lớn cũng được các tổ chức thành viên đăng ký thực hiện. Liên đoàn Lao động TP.HCM đăng ký công trình khởi công ít nhất 2 dự án nhà ở xã hội, quy mô khoảng 50.000 căn dành cho công nhân, người lao động, tổng kinh phí dự kiến hơn 2.000 tỉ đồng. Công trình này góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở, giúp người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó với doanh nghiệp và thành phố.

Trong lĩnh vực chăm lo hội viên, người có công, Hội Cựu chiến binh TP.HCM phối hợp Hội Doanh nhân Cựu chiến binh thành phố triển khai công trình xây dựng, sửa chữa 15 căn "Nhà nghĩa tình đồng đội" cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí dự kiến 1,2 tỉ đồng.

Nhiều hoạt động khác tiếp tục được triển khai ở cơ sở như xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết; chăm sóc sức khỏe nhân dân; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ dân khó khăn; phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng…

Ấm lòng những ngày hội ở cơ sở

Không chỉ dừng ở các công trình cấp thành phố, tinh thần chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác được thể hiện rõ qua nhiều hoạt động gần dân, sát dân tại các phường, xã.

Ở phường Bình Hưng Hòa, "Ngày hội kết nối yêu thương vì Bình Hưng Hòa phát triển" lần thứ 2 năm 2026 thu hút đông đảo người dân tham gia. Tại ngày hội, tổng số tiền chăm lo những người có hoàn cảnh khó khăn là gần 600 triệu đồng. Ban tổ chức trao kinh phí sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ gia đình, mức hỗ trợ lần lượt 20 triệu đồng, 30 triệu đồng và 40 triệu đồng/hộ; hỗ trợ đột xuất 4 hộ gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi hộ 5 triệu đồng; tặng thực phẩm thiết yếu cho 200 hộ cận nghèo, hộ khó khăn, công nhân lao động. Chương trình siêu thị 0 đồng với chủ đề "Chia sẻ yêu thương" phát 350 phiếu mua hàng, gồm 14 mặt hàng thiết yếu cho người dân.

Người dân phường Bình Hưng Hòa được khám mắt miễn phí trong ngày hội kết nối yêu thương Ảnh: Thúy Liễu

Cũng tại ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa phát động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo phường, tiếp nhận hơn 494,7 triệu đồng từ các đơn vị, cá nhân. Bà Nguyễn Thanh Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa, cho biết các hoạt động lần này vừa chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác, vừa chào mừng 1 năm thành lập phường.

Ngoài ngày hội, phường còn thực hiện các công trình như góc tri ân, không gian xanh tại nhà bia ghi danh liệt sĩ, "Bình Hưng Hòa muôn sắc hoa", "Bình dân học vụ số" và nhiều hoạt động an sinh khác.

Theo bà Nguyệt, điều quan trọng là các phong trào phải đi vào cuộc sống, đem lại sự thụ hưởng cụ thể cho người dân. "Mong rằng TP.HCM chúng ta sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động, kể cả ở hệ thống chính trị cơ sở, để đem lại sự thụ hưởng tốt nhất cho người dân", bà chia sẻ.

Mỗi bước chân góp thêm nguồn lực an sinh

Tại phường Tân Định, chương trình đi bộ đồng hành và vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề "Tân Định - Gắn kết và phát triển" được tổ chức tại công viên Lê Văn Tám, thu hút hơn 1.500 người dân, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các lực lượng tham gia. Chương trình cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác và 1 năm thành lập phường Tân Định.

Phát biểu khai mạc, bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó chủ tịch UBND phường Tân Định, nhấn mạnh mỗi bước chân trong chương trình không chỉ thể hiện tinh thần rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ mà còn lan tỏa thông điệp đoàn kết, sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng. Theo bà Tuyết, sự phát triển thực sự chỉ có ý nghĩa khi mọi người dân đều được quan tâm, chăm lo và không ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với hoạt động đi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội của phường cũng tổ chức nhiều gian hàng chăm lo người dân. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Định vận động rau củ quả như mướp, bí xanh, bí đỏ, bắp cải, bơ… để trao tặng các hộ dân khó khăn tại 20 khu phố. Bà Phạm Thị Thu Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Định, cho biết phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự sẻ chia, mong bà con có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Nhận được hỗ trợ 100 triệu đồng để sửa nhà chống dột, bà Dương Thị Thuận (ngụ phường Tân Định) nói cả đời bà chưa từng nghĩ có thể tự lo được khoản tiền lớn như vậy. Căn nhà xuống cấp, mái tôn hư hỏng, nay được địa phương và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, bà chỉ biết nói lời cảm ơn. Còn ông Nguyễn Văn Thọ, hơn 70 tuổi vẫn chạy xe ngày đêm để lo cho gia đình 8 người, xúc động khi căn nhà đã được thay tôn, làm lại xà gồ, không còn cảnh mưa xuống là dột như trước.

Bằng những công trình, phần việc thiết thực từ cấp thành phố đến từng phường, xã, hệ thống MTTQ Việt Nam TP.HCM các cấp đã lan tỏa tinh thần thi đua chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác. Tinh thần ấy hiện diện trong những mái nhà được sửa sang, những phần quà đến đúng lúc, những bước chân vì cộng đồng và niềm tin của người dân vào một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.