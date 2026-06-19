Dự kiến chi hơn 179 tỉ đồng tặng quà dịp 50 năm thành phố mang tên Bác

UBND TP.HCM vừa trình HĐND thành phố dự thảo nghị quyết về việc hỗ trợ chi quà tặng cho người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Theo tờ trình, chính sách này nhằm ghi nhận, tôn vinh và tri ân những cống hiến, hy sinh của người có công với cách mạng; đồng thời san sẻ, động viên, hỗ trợ thiết thực về vật chất và tinh thần đối với các nhóm yếu thế trên địa bàn thành phố.

UBND TP.HCM cho rằng kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác là dấu mốc lịch sử trọng đại, khẳng định chặng đường nỗ lực vươn lên của một đô thị luôn mang khát vọng tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Việc ban hành chính sách chăm lo trong dịp này không chỉ là hoạt động tri ân, mà còn cụ thể hóa mục tiêu xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, đa tầng, bao phủ toàn dân; tiếp tục nâng cao chất lượng giảm nghèo bền vững và bảo đảm tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau.

Theo dự thảo, thành phố dự kiến chi quà tặng bằng tiền, mức 500.000 đồng/người đối với người có công với cách mạng, con liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hằng tháng, thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định.

Dịp 50 năm thành phố mang tên Bác, TP.HCM tặng quà những người có công với cách mạng và nhiều đối tượng chính sách khác ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhóm đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội cũng được đề xuất nhận mức quà 500.000 đồng/người. Nhóm này gồm người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, người ngừng hưởng chế độ mất sức lao động chuyển sang hưởng trợ cấp thường xuyên, các đối tượng được chăm lo theo chính sách đặc thù của TP.HCM, Bình Dương trước đây, cũng như đối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập.

Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả rà soát năm 2025 đã được UBND TP.HCM phê duyệt, mức hỗ trợ dự kiến là 1 triệu đồng/hộ.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách dự kiến hơn 179 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước theo phân cấp. Trong đó, nhóm người có công với cách mạng, con liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng dự kiến có 98.161 người, kinh phí hơn 49 tỉ đồng.

Nhóm đối tượng bảo trợ xã hội dự kiến có 227.142 người, kinh phí hơn 113,5 tỉ đồng. Riêng hộ nghèo, hộ cận nghèo dự kiến có 16.448 hộ, kinh phí hơn 16,4 tỉ đồng.

Về nguyên tắc hỗ trợ, quà tặng được áp dụng một lần nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trường hợp một người thuộc nhiều diện nhận mức quà 500.000 đồng/người thì chỉ nhận một suất quà.

Đối tượng nhận quà phải đang có hồ sơ quản lý trên địa bàn TP.HCM tính đến hết ngày 2.7.2026. Quy định này nhằm tránh bỏ sót các trường hợp mới được công nhận hoặc chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác.

Đối với nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo, người nhận quà là đại diện hộ gia đình. Trường hợp một cá nhân thuộc diện người có công hoặc bảo trợ xã hội đồng thời là thành viên của hộ nghèo, hộ cận nghèo thì hộ gia đình vẫn được nhận một suất quà 1 triệu đồng/hộ; cá nhân đó vẫn được nhận một suất quà 500.000 đồng/người theo diện riêng.

UBND TP.HCM cho biết nguồn kinh phí thực hiện theo quy định của luật Ngân sách nhà nước. Sau khi nghị quyết được HĐND TP.HCM thông qua, các phường, xã, đặc khu sẽ bố trí nhân sự triển khai, xét duyệt, chi hỗ trợ và thực hiện quyết toán theo quy định.

Theo UBND TP.HCM, chính sách này góp phần lan tỏa truyền thống "uống nước nhớ nguồn", tinh thần tương thân tương ái, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết, nghĩa tình của hệ thống chính trị và nhân dân thành phố trong dịp kỷ niệm đặc biệt.

