TP.HCM sắp làm thêm cầu đi bộ từ Bến Nhà Rồng qua Bến Bạch Đằng

Sáng 19.6, tại kỳ họp giữa năm của HĐND TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trình bày tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng theo hình thức đối tác công - tư, hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án được định hướng trở thành tổ hợp văn hóa, công viên và không gian công cộng quy mô lớn ven sông Sài Gòn, kết nối liên hoàn từ Ba Son, Bến Bạch Đằng đến Bến Nhà Rồng - Khánh Hội.

Theo tờ trình, dự án có tổng mức đầu tư 29.317 tỉ đồng, diện tích sử dụng mặt đất, mặt nước khoảng 73 ha, thực hiện giai đoạn 2026 - 2029. Dự án triển khai ở 2 khu vực.

Khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, phường Xóm Chiếu, TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, thành phố dự kiến xây dựng công viên văn hóa Bến Nhà Rồng; cải tạo trụ sở Cảng Sài Gòn thành không gian làm việc, trưng bày, lưu trữ hiện vật, thư viện và tổ chức sự kiện. Một điểm nhấn đáng chú ý là nghiên cứu phục dựng mô hình tàu Amiral Latouche-Tréville, gắn với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước năm 1911. Con tàu này có chức năng trưng bày, tham quan, dịch vụ, lai dắt được trên sông.

Dự án cũng bao gồm việc xây dựng hệ thống công viên, quảng trường, không gian cảnh quan ven sông cùng các công trình văn hóa, thể thao, dịch vụ, khu đón khách tàu du lịch và bãi đỗ xe ngầm.

Bên cạnh đó, đường Nguyễn Tất Thành cũng được mở rộng lên 8 - 10 làn xe, xây dựng hầm chui Hoàng Diệu, xây mới cầu Tân Thuận 1 với 6 làn xe, mở rộng cầu Tân Thuận 2 lên 8 làn xe, mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát hiện hữu (từ cầu Tân Thuận 1 đến đường Lưu Trọng Lư).

Đáng chú ý, một cây cầu đi bộ mới sẽ được xây dựng để kết nối trực tiếp khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội với Bến Bạch Đằng. Công trình được kỳ vọng tạo sự liên thông giữa hai không gian công cộng ven sông, đồng thời trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của khu vực trung tâm.

Kết nối liên hoàn không gian ven sông Sài Gòn

Ở khu vực Bến Bạch Đằng được đề xuất đầu tư đồng bộ với nhiều hạng mục quy mô lớn như ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, xây dựng bãi đậu xe ngầm kết hợp trung tâm thương mại ngầm, mở rộng bờ sông và hệ thống kè ven sông. Không gian công viên cây xanh, sân ngắm cảnh, bến tàu và các công trình phụ trợ cũng sẽ được cải tạo, mở rộng.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trình bày các tờ trình tại kỳ họp ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo UBND TP.HCM, mục tiêu lớn nhất của dự án là hình thành một trục công viên văn hóa và cây xanh liên tục dọc bờ tây sông Sài Gòn. Hiện nay, các khu vực Ba Son, Bến Bạch Đằng và Bến Nhà Rồng - Khánh Hội được đầu tư, khai thác tương đối độc lập.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối các không gian này thành một chỉnh thể thống nhất, góp phần phát huy giá trị cảnh quan ven sông và mở rộng không gian công cộng cho người dân.

UBND TP.HCM cho biết Bến Nhà Rồng - Khánh Hội là khu vực có ý nghĩa đặc biệt về lịch sử, văn hóa, gắn với Di tích quốc gia đặc biệt Bến Nhà Rồng. Trong khi đó, khu vực Bến Bạch Đằng giữ vai trò là không gian công cộng ven sông quan trọng bậc nhất của thành phố. Việc đầu tư đồng bộ hai khu vực không chỉ tạo thêm quỹ công viên, cây xanh cho khu trung tâm mà còn góp phần hình thành một biểu tượng cảnh quan mới bên sông Sài Gòn.