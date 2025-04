Thanh Trúc (phải, 18 tuổi) và Huệ My (18 tuổi) chiều nay đi từ Q.Bình Tân vào trung tâm TP.HCM để có một vị trí ưng ý ngắm pháo hoa. 2 em cho biết những đợt trước, cả hai chỉ ngắm pháo hoa từ xa ở nhà hoặc qua màn ảnh, chưa xem trực tiếp. Đó là lý do hôm nay Trúc và My hẹn nhau đi xem, hòa vào không khí lễ 30.4 cùng mọi người. "Tụi em vô cùng háo hức chờ xem pháo hoa tối nay. Hôm trước ai xem cũng khen nên tối nay 2 đứa hy vọng lắm", Trúc chia sẻ thêm