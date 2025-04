Tối nay đi xem pháo hoa, lưu ý ở nơi đông người, để tránh bị ngất xỉu

Những địa điểm có thể xem pháo hoa tối nay

Theo Thanh Niên đã đưa tin trước đó, nhân dịp mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, TP.HCM bắn pháo hoa tại 30 điểm, cụ thể: 21 - 21 giờ 15, ngày 30.4, TP.HCM bắn pháo hoa tầm cao tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và Đền Bến Dược (H.Củ Chi); bắn tầm thấp tại 28 điểm quận, huyện của TP.HCM.

Tối nay TP.HCM sẽ bắn pháo hoa ở 30 điểm ẢNH: THẢO PHƯƠNG

28 điểm bắn tầm thấp gồm: khu vực Rạch Chiếc (TP.Thủ Đức); khu vực sông Sài Gòn; khu đô thị Vạn Phúc (TP.Thủ Đức); cầu tàu Bến Bạch Đằng (Q.1); Ngã Ba Giồng (H.Hóc Môn); đền tưởng niệm Bến Nọc (TP.Thủ Đức); đền tưởng niệm liệt sĩ Rừng Sác (H.Cần Giờ); chiến khu An Phú Đông (Q.12); công viên văn hóa Láng Le (H.Bình Chánh); khu dân cư Bình Trị Đông (Q.Bình Tân); Hội trường Thống Nhất (Q.1); cầu Ba Son (Q.1). Ngoài ra, còn bắn tầm thấp ở khu vực bán đảo Thanh Đa (Q.Bình Thạnh); khu vực Thảo Điền (TP.Thủ Đức); công viên Landmark 81 (Q.Bình Thạnh); cầu Tân Thuận (Q.4); khu công nghiệp Tây Bắc (H.Củ Chi); công viên văn hóa Q.Gò Vấp; khu vực UBND H.Nhà Bè; Trung tâm hành chính Q.7; công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11); khu vực chợ Bình Điền (Q.8); khu tái định cư 38 ha Tân Sơn Nhất (Q.12); khu An Bình (Q.Tân Phú); công viên Bình Phú (Q.8).

Với rất nhiều điểm bắn như vậy nên người dân không nhất thiết phải đứng ở công viên bến Bạch Đằng (Q.1) mới có thể chiêm ngưỡng được pháo hoa. Do vậy, để tránh tình trạng chen lấn nhau khi xem pháo hoa tối nay, mọi người có thể tham khảo những địa điểm nêu trên.

Lịch và địa điểm bắn pháo hoa lễ 30.4 ở TP.HCM 1

Chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất ở TP.HCM những ngày qua thu hút sự tham gia của rất đông người dân ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ngoài ra, một số địa điểm có view xem bắn pháo hoa đẹp, không gian rộng rãi và thoáng mát được các bạn trẻ TP.HCM săn đón như: công viên bờ sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức), khu công viên Landmark 81 (P.22, Q.Bình Thạnh)... Bên cạnh đó, các khu vực dọc 2 bên bờ sông Sài Gòn hoặc những quán cà phê có view sông Sài Gòn cũng là một lựa chọn hợp lý để xem pháo hoa.

Những câu chuyện vui "dở khóc, dở cười" khi tham gia các sự kiện đông người

Những ngày qua, các sự kiện mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất ở TP.HCM luôn thu hút đông đảo người dân tham gia. Hình ảnh nhiều người có mặt từ rất sớm tại các địa điểm để giữ chỗ xem diễu binh, diễu hành, bắn pháo hoa hay trình diễn drone… đã quá quen thuộc trong những ngày vừa qua. Từ những trải nghiệm ấy, nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ câu chuyện “dở khóc, dở cười” và những kinh nghiệm mà họ rút ra.

Xuất phát từ 21 giờ và có mặt tại công viên bến Bạch Đằng lúc khoảng 23 giờ ngày 29.4 để xem các sự kiện diễn ra trong sáng 30.4, nhưng Võ Phan Hoài Sơn (23 tuổi), ngụ tại đường số 12, P.Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức, TP.HCM) vẫn không thể có vị trí đẹp.

Nhiều bạn trẻ gặp chuyện "dở khóc, dở cười" khi tham gia các sự kiện đông người ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Sơn kể: “Mình cứ nghĩ đi sớm như vậy sẽ có vị trí đẹp, nhưng không phải như vậy, nhiều người còn đến sớm hơn. Lúc mình đến đã có rất đông người, mọi người ngồi kín hết chỗ. Do đó, mình phải đi bộ chen qua dòng người rất lâu mới có được một chỗ ngồi, nhưng không thoải mái lắm. Đến sáng hôm sau thì có thêm nhiều người đến nữa nên càng đông hơn. Tối qua và sáng nay mình cũng chứng kiến có nhiều người ngất xỉu. Vì vậy với những sự kiện đông người nếu ai có sức khỏe tốt thì hãy tham gia, còn không thì mình nghĩ nên ở nhà vì phải đợi nhiều tiếng đồng hồ, rất mệt”.

Sơn còn kể thêm trong quá trình trò chuyện với những người ngồi bên cạnh tối qua và sáng nay, anh biết được có nhiều người ra giữ chỗ từ 15 giờ, dù 6 giờ sáng hôm sau mới bắt đầu chương trình mừng lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.

“Dù ra từ lúc 15 giờ hay 23 giờ thì cũng ngồi ở chỗ như nhau. Vì vậy, mình thấy không phải cứ ra sớm là chắc chắn sẽ có được chỗ ngồi đẹp. Hơn nữa, khi tham gia những sự kiện thế này mọi người cũng nên mang theo ít đồ ăn nhẹ, quạt cầm tay, sạc dự phòng... Ngoài ra, còn phải chuẩn bị tinh thần đi bộ khá nhiều vì vào khung giờ diễn ra sự kiện nhiều tuyến đường cấm xe”, Sơn nói.

Lặn lội từ Long An đến TP.HCM trong đêm 29.4 để xem lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 30.4, thế nhưng, Võ Thị Thùy Dương (25 tuổi), làm việc tại khu công nghiệp Thuận Đạo (TT.Bến Lức, tỉnh Long An) vẫn bỏ lỡ không xem được vì lý do vô cùng oái ăm.

“Mình rất muốn hòa chung không khí chào mừng 50 năm đất nước thống nhất nên quyết định lên TP.HCM trong đêm, thế nhưng cuối cùng không xem được gì. Vì lý do mình đứng dậy đi vệ sinh, thế là lúc quay lại đã mất chỗ, thật sự mình rất tiếc nhưng cũng đành chịu”, Dương cho biết.

Từ trải nghiệm của mình, Dương cho rằng khi tham gia những sự kiện đông người thì tốt nhất nên ngồi yên để giữ chỗ vì nếu đứng dậy đi là không thể quay lại chỗ ngồi. “Mọi người hay nói đi theo nhóm để giữ chỗ cho nhau, nhưng vì quá đông nên lúc đi ra cũng khó mà xin vào lại càng không thể. Vì vậy, dù có người giữ chỗ vẫn không thể vào trong được, đây cũng là bài học kinh nghiệm cho mình. Sáng nay mình chỉ xem được máy bay diễu binh nhưng vẫn bị khuất tầm nhìn, không quan sát được trọn vẹn. Tuy nhiên, được hòa chung không khí với mọi người như vậy mình cảm thấy rất vui”, Dương chia sẻ.