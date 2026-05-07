Hôm nay 7.5, Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Bến Nhà Rồng tạm đóng cửa để cải tạo

Theo thông báo từ Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM, nơi đây bắt đầu dự án cải tạo, chỉnh trang bảo tàng từ ngày 7.5 nên bảo tàng sẽ tạm ngưng phục vụ khách tham quan cho đến tháng 9.

Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phục vụ khách tham quan sau khi hoàn thành dự án. Thời gian mở cửa trở lại sẽ được bảo tàng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trước đó, ngày 29.4, UBND TP.HCM tổ chức lễ khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng chào mừng kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2026). Dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM được xây dựng tại khu vực Bến Nhà Rồng với quy mô khoảng 1,4 ha, thuộc phạm vi khu vực trọng điểm khoảng 9 ha thuộc giai đoạn 1 dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn.

Từ hôm nay 7.5, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM tạm đóng cửa trong 2 tháng để thực hiện việc cải tạo ẢNH: PHẠM HỮU

Bảo tàng Hồ Chí Minh hiện nằm tại khu vực Bến Nhà Rồng, đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU

Dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM được xây dựng tại khu vực Bến Nhà Rồng với quy mô khoảng 1,4 ha ẢNH: PHẠM HỮU

Dự án dự kiến thực hiện theo hình thức đối tác công tư và hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán, với 100% vốn do nhà đầu tư tự thu xếp, thực hiện từ tháng 4 - 8. Sau đó, hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng vào tháng 9 năm nay.

Công trình này không chỉ đóng góp thực hiện quy hoạch khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và mở rộng không gian di tích Bảo tàng Hồ Chí Minh, mà đây còn là khu vực có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, gắn liền với hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với các công trình di sản quan trọng ven sông Sài Gòn, việc cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của di tích mà còn tạo diện mạo mới cho không gian cộng đồng ven sông Sài Gòn, kết nối hài hòa với Bến Nhà Rồng - Khánh Hội. Đó là không gian văn hóa, cảnh quan và sinh hoạt cộng đồng tiêu biểu của TPHCM.

Theo tư liệu, Bến Nhà Rồng trước đây là trụ sở của Tổng công ty vận tải Hoàng đế, một trong những công trình đầu tiên do Pháp xây dựng sau khi chiếm đóng Sài Gòn ẢNH: PHẠM HỮU

Ngôi nhà được xây dựng từ giữa năm 1862 và hoàn thành vào năm 1863 với lối kiến trúc phương Tây nhưng trên nóc nhà gắn 2 con rồng châu đầu vào mặt trăng theo mô típ "lưỡng long chầu nguyệt" nên được đặt tên là Nhà Rồng

Sau ngày đất nước thống nhất, ngôi Nhà Rồng được giữ lại làm Di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: PHẠM HỮU

Các hiện vật lịch sử thời kỳ trước được lưu giữ và trưng bày tại bảo tàng ẢNH: PHẠM HỮU