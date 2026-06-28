50 năm thành phố mang tên Bác: Lan tỏa nghĩa tình từ những công trình vì cộng đồng

Ngày 28.6, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Quán tổ chức ngày hội "Chợ Quán nghĩa tình - Vì cộng đồng" năm 2026, chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Trước khi diễn ra chương trình chính, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và lãnh đạo phường Chợ Quán đã trao tặng công trình sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Trịnh Ngưu; đồng thời thăm, động viên gia đình ông Diệp Bắc Minh, là hộ được hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM gửi lời thăm hỏi gia đình ông Diệp Bắc Minh ẢNH: THÚY LIỄU

Đây là những phần việc thiết thực nhằm chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và tiếp thêm động lực để các hộ vươn lên ổn định cuộc sống.



Gắn bảng công trình sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho ông Trịnh Ngưu ẢNH: THÚY LIỄU

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Quán nhấn mạnh, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, TP.HCM luôn khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đồng thời là nơi lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và nhân văn. Phát huy truyền thống đó, MTTQ phường Chợ Quán xác định công tác chăm lo an sinh xã hội, xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, nghĩa tình là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Trong khuôn khổ ngày hội, phường Chợ Quán tuyên dương các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Mặt trận - đoàn thể tại 25 khu phố. Đây là những trưởng, phó ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng phụ nữ, cựu chiến binh, bí thư chi đoàn khu phố… đã âm thầm góp sức trong nhiều phong trào, cuộc vận động ở cơ sở. Việc tuyên dương không chỉ là sự ghi nhận, tri ân mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của những người làm công tác cộng đồng.

Có được căn nhà mới, ông Trịnh Ngưu chia sẻ cảm thấy rất vui và gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo đã quan tâm, hỗ trợ để gia đình ông có thể yên tâm sinh sống ẢNH: THÚY LIỄU

Dịp này, phường Chợ Quán cũng công bố nhiều công trình, phần việc đăng ký thực hiện nhân kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác. Các hội quán đồng bào Hoa, cơ sở tôn giáo và cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đăng ký thực hiện các hoạt động với tổng kinh phí 350 triệu đồng, gồm trao bảo trợ thường xuyên hằng tháng cho 115 hộ khó khăn, sửa chữa 2 căn nhà Đại đoàn kết, nâng cấp 1 nhà vệ sinh, trao 4 phương tiện sinh kế và thực hiện 3 công trình "Muôn sắc hoa".

Nhiều tổ chức, đoàn thể của phường cũng đăng ký các phần việc cụ thể. Hội Liên hiệp phụ nữ phường thực hiện công trình "Muôn sắc hoa", hỗ trợ dụng cụ học tập, máy vi tính, sách giáo khoa, góc học tập cho trẻ em và tổ chức nấu 300 suất ăn tặng người cao tuổi neo đơn, hội viên phụ nữ khó khăn. Hội Cựu chiến binh phường đăng ký công trình "Muôn sắc hoa" tại 5 khu phố. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường phụ trách Trạm dịch vụ công trực tuyến 24/7, xây dựng 2 điểm xanh thanh niên và thực hiện công trình số hóa các địa chỉ đỏ trên địa bàn.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao sổ tiết kiệm cho các hộ dân khó khăn sinh sống tại phường Chợ Quán ẢNH: THÚY LIỄU

Công đoàn phường đăng ký tổng kinh phí 150 triệu đồng để xây dựng 6 công trình "Muôn sắc hoa", sửa chữa 1 nhà Đại đoàn kết, nâng cấp, sửa chữa 1 nhà vệ sinh cho người dân khó khăn và tổ chức ngày hội "Đồng hành cùng đoàn viên, người lao động".

Bên cạnh đó, Chi đoàn cơ sở Công ty Điện lực Chợ Lớn thực hiện công trình sửa chữa đường điện cho 4 hộ khó khăn; Đoàn Trường đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM trao kinh phí hỗ trợ học tập cho 1 học sinh khó khăn đến năm 18 tuổi, trị giá 27 triệu đồng.

Cũng tại ngày hội, ban tổ chức ra mắt Câu lạc bộ "Nam giới tiên phong, thúc đẩy bình đẳng giới", trao giải hội thi dân vũ chủ đề "Chợ Quán chung một niềm tin - Chung một nhịp bước", trao bảo trợ thường xuyên đợt 2 năm 2026 cho 50 hộ gia đình với mức 500.000 đồng/tháng trong 6 tháng, đồng thời trao 4 phương tiện sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Các đơn vị đăng ký đóng góp quỹ Vì người nghèo của phường Chợ Quán ẢNH: THÚY LIỄU

Một điểm nhấn khác của ngày hội là các gian hàng cộng đồng như "Khéo tay hay làm - Kết nối yêu thương", "Chia sẻ - Kết nối yêu thương", "Đổi pin - Lấy cây xanh", "Đổi vật phẩm tái chế - Lấy cây xanh". Các hoạt động này góp phần lan tỏa lối sống xanh, khuyến khích người dân chung tay bảo vệ môi trường, hưởng ứng chương trình 1 triệu cây xanh do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát động.

Kết thúc ngày hội, phường Chợ Quán khánh thành các công trình "Muôn sắc hoa" tại chung cư lô B Phan Văn Trị, trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và ra mắt Trạm AI Kiosk - Trạm dịch vụ công trực tuyến toàn trình 24/7, nơi đoàn viên thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Theo ban tổ chức, tổng kinh phí đóng góp Quỹ Vì người nghèo phường Chợ Quán năm 2026 đạt hơn 1 tỉ đồng. Từ nguồn lực này, địa phương tiếp tục chăm lo nhà ở, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, phương tiện sinh kế và bảo trợ thường xuyên cho các hộ khó khăn, góp phần xây dựng phường Chợ Quán văn minh, hiện đại, nghĩa tình.