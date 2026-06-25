MTTQ TP.HCM tăng cường phối hợp, giám sát đại biểu dân cử

Ngày 25.6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM với đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031.



Nhiều dấu ấn trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2026, hệ thống MTTQ Việt Nam TP.HCM đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội và chăm lo thiết thực đời sống nhân dân.

Một trong những nhiệm vụ nổi bật là tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Qua bầu cử, có 3 cán bộ Mặt trận trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 10 cán bộ Mặt trận trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM và 739 cán bộ Mặt trận cấp xã trúng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Công tác giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được triển khai theo hướng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Trong năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM xây dựng kế hoạch chủ trì giám sát 8 chuyên đề, trong đó đã và đang triển khai 4 nội dung. MTTQ các xã, phường, đặc khu cũng đã tổ chức 562 cuộc giám sát chuyên đề và 105 hội nghị phản biện xã hội đối với các dự thảo chương trình, kế hoạch của chính quyền cùng cấp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao quà cho cựu chiến binh dịp tết 2026 ẢNH: THÚY LIỄU

Công tác an sinh xã hội được triển khai rộng khắp, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. MTTQ TP.HCM phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 50 tỉ đồng; phát hành 15.000 phiếu mua hàng tại "Siêu thị mini 0 đồng"; chăm lo hơn 53.700 suất quà tết; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 130 căn nhà Đại đoàn kết; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 2.700 lượt người dân và trao hơn 2.800 thẻ bảo hiểm y tế. Tính đến ngày 31.5, Quỹ Vì người nghèo TP.HCM đã vận động và chăm lo hơn 54,8 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua, cuộc vận động được đổi mới theo hướng có sản phẩm cụ thể, địa chỉ thụ hưởng rõ ràng. Toàn thành phố đã thực hiện 3.402 công trình "Thành phố muôn sắc hoa", xây dựng 2.244 khu dân cư "Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản - An toàn", trồng 335.000 cây xanh; duy trì 5.947 tổ công nghệ số cộng đồng với khoảng 29.000 thành viên tham gia. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng chính thức vận hành ứng dụng An sinh xã hội số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động Mặt trận.

Tăng cường phối hợp với đại biểu dân cử, hội thẩm nhân dân

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM triển khai công tác phối hợp với đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI và hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân TP.HCM trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, việc tổ chức gặp gỡ định kỳ giữa MTTQ với đại biểu dân cử nhằm thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trong tiếp xúc cử tri, tổng hợp và theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Hội nghị gặp gỡ dự kiến được tổ chức ít nhất 1 lần mỗi năm, tùy tình hình thực tế có thể tổ chức thêm các hội nghị chuyên đề.

Công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP.HCM sẽ tập trung vào việc thực hiện chương trình hành động đã cam kết trước cử tri; hoạt động tiếp xúc cử tri, giữ mối liên hệ với nhân dân; việc tham gia kỳ họp, phiên họp, xây dựng pháp luật, nghị quyết; tiếp công dân, tiếp nhận và theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Hoạt động giám sát phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, trên tinh thần phối hợp, đồng hành và đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.

Toàn cảnh hội nghị ẢNH: THÚY LIỄU

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đánh giá cao những kết quả MTTQ TP.HCM đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, nhất là trong công tác bầu cử, an sinh xã hội, giám sát, phản biện xã hội, chuyển đổi số và sắp xếp tổ chức bộ máy.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2026, hệ thống Mặt trận cần tiếp tục xác định nhân dân là chủ thể, là trung tâm, là động lực của mọi nhiệm vụ công tác.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề nghị toàn hệ thống tập trung thực hiện hiệu quả 331 công trình, phần việc đã đăng ký chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai thực chất "Tháng nghe dân nói"; phát huy dữ liệu số, ứng dụng An sinh xã hội số, các bản đồ số và kênh tiếp nhận phản ánh của người dân trên môi trường số.

Đặc biệt, ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các phong trào, cuộc vận động phải chuyển từ phát động sang tổ chức thực hiện; từ khẩu hiệu sang kết quả; từ hình thức sang thực chất. Mỗi chương trình phải rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, đo được kết quả và tác động đối với đời sống người dân.

Đối với cơ chế phối hợp với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và hội thẩm nhân dân, ông Nguyễn Phước Lộc cho rằng cần lấy kết quả thực hiện cam kết trước cử tri làm một trong những thước đo quan trọng để đánh giá trách nhiệm, uy tín của đại biểu và cơ quan dân cử. Đồng thời, phát huy vai trò của hội thẩm nhân dân trong hoạt động xét xử, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.