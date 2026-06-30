Ngày mai, TP.HCM khởi công 8 dự án trọng điểm gần 10 tỉ USD

Theo kế hoạch, đại lễ khởi công sẽ chính thức bấm nút vào lúc 8 giờ 30 phút ngày mai (1.7) tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội. Sự kiện mang tính cột mốc này sẽ được truyền hình trực tiếp để người dân tiện theo dõi.

Thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, nhóm dự án quy mô lớn được khởi công dịp này đều là những công trình "xương sống" đã được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư.

Cụ thể, về mặt cảnh quan kiến trúc đô thị, thành phố sẽ chính thức khởi công dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Công viên cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo khu vực trung tâm ven sông Sài Gòn.

Phối cảnh Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng ẢNH: SXD

Ở mảng hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, hàng loạt dự án cao tốc, nút giao và cảng biển chiến lược đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cuối cùng, sẵn sàng đồng loạt rầm rộ khởi công.

Theo đó, TP.HCM sẽ kích hoạt dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu. Song song, siêu dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1) cũng đủ điều kiện khởi công vào ngày 1.7 sau khi dồn lực hoàn thành Đánh giá tác động môi trường (Bộ TN-MT phê duyệt ngày 25.6) và Báo cáo nghiên cứu khả thi (Bộ Xây dựng phê duyệt ngày 26.6).

Trục cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) - một trong những dự án được người dân mong chờ nhất cũng góp mặt trong danh sách khởi công lần này. Công tác ký kết hợp đồng với nhà thầu được chốt ngay trong ngày hôm nay (30.6).

Ngoài ra, cầu đường Bình Tiên đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh cũng sẽ chính thức khởi công. Sau khi phê duyệt dự án thành phần vào ngày 20.3, thành phố đã hoàn tất chọn nhà thầu trước 29.6 và ký kết hợp đồng vào hôm nay để kịp tiến độ thi công.

Để chia lửa cho các tuyến đường hiện hữu, hai nút giao cực kỳ quan trọng kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành là nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và nút giao hoàn chỉnh với Quốc lộ 50 cũng sẽ được "khai hỏa" trong sáng 1.7.

Tám công trình, dự án được khởi công lần này với tổng mức đầu tư hơn 253.045 tỉ đồng (tương đương 9,6 tỉ USD), trong đó phần lớn được huy động theo mô hình đối tác công tư (PPP) và nguồn lực doanh nghiệp tư nhân.

Cùng với việc đồng loạt khởi công các công trình hạ tầng "khủng", trong dịp đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Bác, người dân và du khách tại TP.HCM sẽ được hòa mình vào chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội nghệ thuật đặc sắc, đỉnh điểm là màn trình diễn pháo hoa rực rỡ tại 16 địa điểm trên khắp địa bàn thành phố.



