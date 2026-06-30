Từ ngày mai, người dân được cắt giảm tối đa các quy định đăng kiểm

Thông tư 30/2026 do Bộ Xây dựng ban hành ngày 15.6 quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Trong đó, có 6 quy định mới sát sườn nhất, tác động trực tiếp đến quyền lợi và túi tiền của người dân:

1. Chính thức "khai tử" giấy chứng nhận đăng kiểm

Thông tư bổ sung quy định chứng nhận đăng ký xe hoặc giấy hẹn trả chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử VNeID, VNeTraffic; đồng thời dữ liệu đăng ký xe có thể được chia sẻ từ cơ quan đăng ký xe khi thực hiện kiểm định, chứng nhận xe cải tạo.

Như vậy, từ 1.7, việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới sẽ được cấp dưới dạng bản điện tử. Trường hợp chủ xe có yêu cầu cấp bản giấy thì sẽ được cơ sở đăng kiểm in giấy chứng nhận từ phần mềm quản lý (không sử dụng phôi ấn chỉ) và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe.

ẢNH: B.H

Cùng với đó, phiếu hồ sơ phương tiện được lập dựa trên cơ sở dữ liệu xe sản xuất, lắp ráp hoặc xe nhập khẩu của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Phần mềm quản lý kiểm định sẽ tự động lập phiếu hồ sơ phương tiện theo nguyên tắc mỗi xe chỉ có một hồ sơ duy nhất tại lần đầu thực hiện miễn kiểm định hoặc kiểm định lần đầu. Việc tra cứu, đối soát dữ liệu phương tiện được thực hiện trên môi trường số.

Các trường hợp dữ liệu về hồ sơ phải nộp, phải xuất trình nếu đã được chia sẻ từ Trung tâm dữ liệu quốc gia hoặc từ các cơ quan liên quan thì người dân không phải nộp và xuất trình những hồ sơ này.

2. Đổi chủ, đổi biển số: Không phải đi đăng kiểm lại

Trước đây, khi mua bán xe cũ (sang tên đổi chủ) hoặc bấm lại biển số định danh mới, người dân bắt buộc phải đưa xe đi đăng kiểm lại để đồng bộ giấy tờ dù thời hạn kiểm định cũ vẫn còn.

Theo quy định mới, từ ngày mai 1.7, tất cả các trường hợp thay đổi thông tin biển số hoặc thay đổi chủ sở hữu không phải kiểm định lại. Chủ xe chỉ cần làm thủ tục cấp đăng ký xe mới và tiếp tục sử dụng Tem kiểm định, Giấy chứng nhận cũ cho đến khi hết hạn.

3. Xe "độ" hạng mục nhỏ: Được cập nhật hồ sơ, cấp tem mới

Đối với các trường hợp xe có thay đổi một số chi tiết, phụ kiện nhưng thuộc danh mục không coi là cải tạo (như lắp thêm giá nóc, bệ bước chân, nắp thùng xe bán tải, thay cụm đèn chính hãng...), chủ xe cũng sẽ được trung tâm đăng kiểm cấp lại Giấy chứng nhận và Tem kiểm định mới ghi nhận đúng thực tế của xe mà không cần làm thủ tục hoán cải phức tạp.

4. Lắp phụ kiện chính hãng theo công bố: Miễn khám xe lại

Chủ xe được phép lắp thêm các phụ kiện, tiện ích nâng cấp theo đúng danh mục công bố của nhà sản xuất xe mà không bị coi là tự ý thay đổi kết cấu. Các hạng mục nâng cấp nằm trong danh mục tùy chọn có sẵn của dòng xe đó sẽ được chấp nhận thẳng khi vào kiểm định.

5. Chuyển đổi mục đích sử dụng "dễ thở" hơn

Một tin vui lớn cho các bác tài chạy xe công nghệ, taxi, xe dịch vụ muốn hoàn thành nghĩa vụ để rút về làm xe gia đình.

Từ 1.7, xe chuyển đổi mục đích từ kinh doanh vận tải sang không kinh doanh vận tải (xe cá nhân) sẽ được giữ nguyên thời hạn kiểm định còn lại. Chủ xe không cần phải đưa xe đi khám lại ngay tại thời điểm đổi mục đích sử dụng.

Người dân lưu ý chiều ngược lại (từ xe cá nhân chuyển sang xe kinh doanh) vẫn sẽ bị tính lại chu kỳ ngắn hơn để đảm bảo an toàn kỹ thuật.

6. Chuẩn bị hạ tầng cho việc kiểm định khí thải xe máy

Thông tư 30/2026/TT-BXD cũng cụ thể hóa các quy định chuẩn hóa đội ngũ đăng kiểm viên. Đáng chú ý, nhân sự kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy chỉ cần tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ nghề liên quan.

Quy định này nhằm "dọn đường", chuẩn bị sẵn sàng lực lượng và hạ tầng tại các đại lý, cơ sở bảo dưỡng để phục vụ người dân kiểm định khí thải xe máy theo lộ trình giảm ô nhiễm môi trường tại các đô thị.