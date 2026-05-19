Chính thức 'xóa sổ' giấy chứng nhận đăng kiểm

Hà Mai
19/05/2026 14:38 GMT+7

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 744 về việc công bố dữ liệu và hướng dẫn kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông thay thế giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo quyết định này, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu về đăng kiểm phương tiện giao thông đủ điều kiện để khai thác và sử dụng thay cho thông tin trên nhiều loại giấy tờ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Nhiều loại giấy tờ đăng kiểm phương tiện sẽ không còn phải nộp trong hồ sơ thủ tục hành chính

Các giấy tờ được thay thế gồm: Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới; Giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện tàu biển; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.

Như vậy, từ nay chủ xe không phải nộp bản sao hay xuất trình bản gốc giấy chứng nhận/sổ kiểm định mà thay vào đó có thể sử dụng giấy đăng ký xe tích hợp trên ứng dụng VNeID khi đi đăng kiểm hoặc khi làm các thủ tục liên quan. Thông qua việc tra cứu dữ liệu số, thời gian giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính sẽ được rút ngắn đáng kể.

Bộ Xây dựng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực. Theo đó, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh và cấp xã sẽ khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông để thay thế giấy tờ trong hồ sơ.

Trước đó, từ 1.3, tất cả cơ sở đăng kiểm trên toàn quốc đã thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử. Trường hợp chủ xe có nhu cầu sử dụng bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in trực tiếp từ phần mềm quản lý (không sử dụng phôi giấy) và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe.

Ngoài ra, theo Nghị định 89/2026 do Chính phủ mới ban hành, có hiệu lực từ 1.1.2027, ô tô cũng sẽ không còn phải dán tem kiểm định trên kính trước. Việc quản lý phương tiện sẽ được thực hiện hoàn toàn thông qua dữ liệu điện tử, kết hợp hệ thống camera AI và các nền tảng số.


Lo 'vỡ trận' đăng kiểm xe máy

Dù đã có thời gian chuẩn bị trước vài năm, song các cơ quan chức năng vẫn lo ngại nếu đồng loạt kiểm định tất cả xe máy theo lộ trình đề xuất sẽ dẫn đến quá tải nghiêm trọng tại 2 thành phố lớn nhất nước.

