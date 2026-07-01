TP.HCM khởi công loạt dự án hơn 250.000 tỉ đồng tạo động lực mới

Sáng nay (1.7), tại khu vực Bến Nhà Rồng (phường Xóm Chiếu), UBND TP.HCM tổ chức lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đến dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong; Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Phó bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết.

Cùng dự có lãnh đạo các địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ khởi công các dự án trọng điểm dịp 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Buổi lễ tổ chức tại Bến Nhà Rồng - Khánh Hội - nơi gắn liền với dấu mốc lịch sử ngày 5.6.1911, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Tổng mức đầu tư của 8 dự án (không tính nhà ở xã hội) lên đến hơn 253.000 tỉ đồng (tương đương khoảng 9,6 tỉ USD), huy động đa dạng nguồn lực từ đầu tư công, PPP và đầu tư trực tiếp bằng vốn tư nhân.

Lãnh đạo TP.HCM cùng cộng đồng doanh nghiệp tham dự lễ khởi công ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dịp này, TP.HCM khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm đã hoàn tất đầy đủ điều kiện.

- Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng

- Dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành

- Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu

- Dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1)

- Dự án Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên

- Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1)

- Dự án đầu tư nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác

- Dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 50.

Lãnh đạo Tập đoàn Sun Group và Vingroup dự lễ khởi công ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lễ khởi công đồng loạt 8 công trình, dự án trọng điểm là sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự kiện cũng đánh dấu bước hiện thực hóa mạnh mẽ Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, triển khai cụ thể nhằm chuẩn bị hạ tầng cho luật Đô thị đặc biệt dự kiến trình Quốc hội thông qua trong năm nay.

Phối cảnh dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng ẢNH: SUN GROUP

8 công trình, dự án được khởi công lần này có tính chất đa lĩnh vực, bao gồm: không gian văn hóa - lịch sử - hạ tầng giao thông - công viên công cộng và cảnh quan ven sông gắn với di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh; hạ tầng giao thông cao tốc kết nối vùng và quốc tế; hạ tầng giao thông đô thị; và hạ tầng cảng biển chiến lược.

Thông qua sự kiện này, TP.HCM tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tạo khí thế mới, động lực mới để thành phố bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM cùng các doanh nghiệp thực hiện nghi thức khởi công các dự án trọng điểm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh khối lượng công việc phía trước rất lớn và khẩn trương. Ông Dinh đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương nêu cao trách nhiệm chính trị, tuyệt đối không đùn đẩy, chậm trễ. Đồng thời, chủ động vào cuộc tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về thủ tục, mặt bằng và vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu cần tập trung tối đa nguồn lực và thiết bị hiện đại, tổ chức thi công khoa học với tinh thần "vượt nắng thắng mưa" đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối. "Kiên quyết không để xảy ra sai phạm, thất thoát hay lãng phí", Phó chủ tịch UBND TP.HCM lưu ý.