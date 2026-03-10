Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Doanh nghiệp lo lắng về biến động giá năng lượng và nguyên vật liệu đầu vào

Mai Phương
Mai Phương
10/03/2026 17:40 GMT+7

Biến động giá năng lượng là một thách thức lớn cho doanh nghiệp trong năm 2026 theo khảo sát của Vietnam Report.

Ngày 10.3, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố Bảng xếp hạng FAST500 - Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2026. Trong khuôn khổ sự kiện, kết quả khảo sát của Vietnam Report cho thấy có 74,1% số doanh nghiệp đánh giá căng thẳng thương mại, biến động địa chính trị là thách thức lớn nhất có thể làm chệch hướng tăng trưởng trong năm 2026, phản ánh mức độ nhạy cảm cao của khu vực doanh nghiệp Việt Nam - đặc biệt là các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh - đối với môi trường toàn cầu. Thách thức lớn thứ hai mà các doanh nghiệp phải đối mặt trong năm nay là biến động giá năng lượng và nguyên vật liệu đầu vào (70,4% số doanh nghiệp bình chọn).

Doanh nghiệp lo lắng về biến động giá năng lượng và nguyên vật liệu đầu vào- Ảnh 1.

Doanh nghiệp lo lắng về biến động giá năng lượng và nguyên vật liệu đầu vào trong năm 2026

ẢNH: TNO

Báo cáo nhận định, áp lực chi phí vẫn là mối quan tâm thường trực, đặc biệt khi biên lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp Việt Nam còn tương đối mỏng, chỉ một biến động nhỏ về giá đầu vào cũng có thể làm suy giảm đáng kể hiệu quả kinh doanh. Sự kết hợp giữa bất ổn địa chính trị và biến động giá đầu vào hàm ý rằng rủi ro bên ngoài có xu hướng lan truyền nhanh vào chi phí sản xuất trong nước, làm gia tăng tính bất định trong hoạch định kế hoạch kinh doanh.

Đáng chú ý, khoảng một phần ba doanh nghiệp cho biết áp lực pháp lý và yêu cầu tuân thủ các quy định mới cũng là một thách thức đáng kể. Trong thời gian qua, hệ thống pháp luật liên tục được điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hoàn thiện môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, độ trễ giữa việc ban hành luật và các văn bản hướng dẫn thi hành có thể khiến doanh nghiệp cần thêm thời gian để nắm bắt và thích ứng. 

Doanh nghiệp lo lắng về biến động giá năng lượng và nguyên vật liệu đầu vào- Ảnh 2.

Kết quả khảo sát doanh nghiệp về các thách thức trong năm 2026

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mặc dù vậy, đánh giá tổng thể của cộng đồng doanh nghiệp vẫn ghi nhận những chuyển biến tích cực trong quá trình hoàn thiện thể chế và cải cách môi trường kinh doanh, dù mức độ cải thiện chủ yếu mang tính từng phần hơn là đột phá. So với cùng kỳ năm trước, 60,1% doanh nghiệp cho rằng khung pháp lý đã được cải thiện ở một số khía cạnh, 25,0% đánh giá có sự cải thiện rõ rệt trong khi 8,6% cho rằng khung pháp lý chưa có thay đổi đáng kể và 6,3% nhận định có xu hướng phức tạp hơn, phản ánh một bộ phận vẫn gặp khó khăn trong quá trình tuân thủ hoặc thích ứng với quy định mới. Tóm lại, những con số này cho thấy xu hướng chung vẫn khả quan, đồng thời phản ánh rằng quá trình hoàn thiện thể chế vẫn đang tiếp tục và cần thêm thời gian để các cải cách phát huy đầy đủ hiệu quả trong thực tiễn.

Thống kê từ Bảng xếp hạng FAST500 cho thấy tốc độ tăng trưởng kép bình quân hàng năm (CAGR) về doanh thu trung bình của các doanh nghiệp trong bảng giai đoạn 2021 - 2024 đã ghi nhận dấu hiệu phục hồi nhẹ, đạt mức 23,5%. Trong đó, khu vực tư nhân tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt với mức CAGR trung bình cao nhất đạt 24,1%, tăng 0,6 điểm phần trăm so với năm trước.

Tin liên quan

Hải quan tăng kiểm soát buôn lậu xăng dầu qua biên giới

Hải quan tăng kiểm soát buôn lậu xăng dầu qua biên giới

Giá bán lẻ A95 tại Việt Nam niêm yết là 27.047 đồng/lít, thấp hơn nhiều so với giá xăng A95 của Campuchia là 31.000 đồng/lít và Lào 39.000 đồng/lít. Thế nên, trong thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng người dân vùng biên giới Campuchia và Lào sang Việt Nam mua xăng dầu.

Khám phá thêm chủ đề

giá năng lượng Vietnam Report doanh nghiệp Địa chính trị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận