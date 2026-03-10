Hải quan tăng kiểm soát buôn lậu xăng dầu qua biên giới

Cục Hải quan Việt Nam (Bộ Tài chính) vừa có công văn gửi Chi cục Điều tra buôn lậu, Chi cục Hải quan các khu vực yêu cầu tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Theo Cục Hải quan, trong thời gian gần đây, tình hình chính trị, an ninh quốc tế có nhiều diễn biển phức tạp, đặc biệt là xung đột quân sự leo thang tại khu vực Trung Đông đã tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung, giá cả xăng dầu và an ninh năng lượng. Gần đây, khi giá xăng dầu của Việt Nam thấp hơn rất nhiều so với giá xăng dầu tại Lào và Campuchia, khiến nhiều người dân vùng biên giới Campuchia, Lào sang Việt Nam mua xăng dầu. (Giá xăng A95 niêm yết ngày 9.3 tại Việt Nam là 27.047 đồng/lít, tại Campuchia 31.000 đồng/lít, tại Lào 39.000 đồng/lít).

Để chủ động phòng ngừa các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, vi phạm pháp luật trong xuất, nhập khẩu xăng đầu, Cục Hải quan yêu cầu hải quan địa phương, Chi cục Điều tra chống buôn lậu tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình thị trưởng, diễn biến cung cầu, giá bán xăng dầu; chênh lệch giá bán xăng dầu thị trường Việt Nam với các nước có chung đường biên giới để chủ động dự bảo, đánh giá tình hình, nắm bắt và có phương án phòng ngừa từ sớm các xu hướng buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Một vụ vận chuyển trái phép dầu trên biển bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ ẢNH: HQ

Thứ 2, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát, điều tra cơ bản, xây dựng các phương án, kế hoạch nghiệp vụ để phòng ngừa, kiểm soát; đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên các tuyến biên giới (đặc biệt là tuyến đường thủy nội dịa, cửa khẩu đường bộ giáp với Lào, Campuchia) và trên các vùng biến.

Thứ 3, tăng cường kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm đối với phương tiện xuất cảnh (bao gồm phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy, đường biển). Đặc biệt là các phương tiện có bồn, bể, gia cố các thùng, hầm có thể chứa xăng dầu; hoặc lợi dụng hoạt động cung ứng xăng dầu cho tàu biển, hoạt động tạm nhập, tái xuất để buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới.

Đồng thời, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng...

Thứ 4, đẩy mạnh công tác trao đổi, phối hợp, chia sẻ thông tin về hoạt động buôn lậu xăng dầu trên các tuyến biên giới, vùng biển với các lực lượng chức năng chống buôn lậu (biên phòng, công an, cảnh sát biển, quản lý thị trường...) và chính quyền địa phương các tỉnh biên giới.

Thứ 5, tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động xuất, nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập, tái xuất xăng dầu; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường đảm bảo an ninh năng lượng.

Thứ 6, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo nhanh kết quả công tác kiểm tra, xử lý đối với các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan mặt hàng xăng dầu; các phương pháp thủ đoạn buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu mới về Cục Hải quan để kịp thời cảnh báo toàn ngành...